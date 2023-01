Hasil Pertandingan Indonesia vs Filipina, Unggul 2-0 Skuad Garuda Selangkah Lagi ke Semifinal

Pertandingan Filipina vs Indonesia di Piala AFF 2022, Senin (2/1/2022) pukul 19.30 wib

BANGKAPOS.COM, MANILA, - Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Filipinan di babak pertama pertandingan lanjutan Grup A, Piala AFF 2022.

Pertandingan Filipina vs Indonesia'> Filipina vs Indonesia digelar di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin (2/1/2023) kick off pukul 19.30 WIB.

Gol pertama Indonesia dicetak oleh Dendy Sulistyawan di menit ke 21 sedangkan gol kedua dicetak oleh Marselino Ferdinan di menit ke 42.

Gol keunggulan Indonesia ini berawal dari lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan.

Dendy yang memenangkan duel berhasil menyundul bola hingga berbuah gol pertama bagi Indonesia.

Unggul 1-0 atas Filipina tak membuat serangan Skuad Garuda mengendur.

Witan dkk terus menguasai bola dan menekan pertahanan Filipina.

Menit ke 36 duet Witan dan Dendy hampi saja membuah gol.

Sayangnya bola operan Witan tak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Dendy.

Bola tendangannya yang berada di depan kiper malah melambung ke atas mistar gawang.

Menit ke 39, Fachruddin Aryanto gagal memanfaatkan peluang.

Bola voli yang disambutnya di depan kiper melambung di atas mistar gawang.

Indonesia akhirnya berhasil menggandakan keunggulan di menit ke 42 lewat gol Marselino Ferdinan

Hingga turun minum, skor akhir pertandingan Indonesia unggul 2-0 atas Filipina.