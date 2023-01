Selamat! Tasya Kamila Melahirkan Anak Kedua Tepat di Momen Tahun Baru, Ini Nama Putri Kecilnya

BANGKAPOS.COM - Penyanyi cilik, Tasya Kamila baru saja Tasya Kamila melahirkan anak kedua.

Anak kedua Tasya Kamila ini lahir di momen tahun baru pada tanggal 1 Januari 2023.

Kabar ini dikabarkan sendiri oleh Tasya Kamila lewat akun Instagram miliknya pribadi.

Tasya juga membagikan potret putrinya saat berada di ruang persalinan.

Tampak dalam foto itu, anak Tasya berada di inkubator setelah dibersihkan oleh tim dokter.

Anak kedua Tasya Kamila ini berjenis kelamin perempuan.

Bahkan Tasya Kamila juga membeberkan nama sang anak kedua.

Anak Tasya Kamila ini diberi nama Shafania Wardhana Bachtiar.

"Alhamdulillah, our baby girl is here. Shafanina Wardhana Bachtiar," tulis Tasya Kamila, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Potret anak kedua Tasya Kamila (Instagram @tasyakamila)

Sontak, unggahan Tasya itu langsung banji ucapan selamat dari netizen.

Para rekan sesama selebriti pun tak ketinggalan untuk memberikan doa terbaik bagi Tasya dan anaknya.

Sebagai informasi, Tasya Kamila dan Randi Bachtiar pada 5 Agustus 2018.

LDR an Saat Hamil Kedua

Saat hamil kedua ini ada yang berbeda dialami Tasya Kamila.