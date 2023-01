Hasil Pertandingan Piala AFF 2022, Vietnam Tantang Indonesia di Semifinal Usai Kalahkan Myanmar 2-0

Semifinal Piala AFF 2022 akan mempertemukan Indonesia vs Vietnam, Jumat 6 Januari 2023

BANGKAPOS.COM, - Vietnam berhasil mengamankan tiket semifinal Piala AFF 2022 usai mengalahkan Myanmar dengan skor akhir pertandingan

Pertandingan Vietnam vs Myanmar'> Vietnam vs Myanmar dalam lanjutan babak penyisihan grup Piala AFF 2022 digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa (3/1/2023).

Vietnam mengawali keunggulannya melalui gol bunuh diri pemain Myanmar pada menit ke-8.

Pemain sayap Myanmar, Zin Lwin melakukan gol bunuh diri karena salah antisipasi umpan silang pemain Vietnam.

The Golden Star Warriors itu menggandakan golnya pada menit ke-27.

Berawal dari umpan krosing Doan Van Hau, kemudian Tien Linh yang berada di depan gawang dengan mudah memasukkan bola ke gawang setelah kesalahan yang dilakukan kiper Myanmar.

Sedangkan gol ketiga Vietnam dicetak oleh Chuu Ngoc Quang di menit ke 72"

Menang melawan Myanmar membuat Vietnam memuncaki klasemen Grup B dengan mengoleksi 10 point dari 4 pertandingan.

Vietnam melaju ke semifinal Piala AFF 2022 dan akan bertemu dengan runner Grup A yakni Indonesia.

Sementara Indonesia lebih dulu mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF 2022 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1.

Indonesia akan melawan Vietnam pada Semifinal Piala AFF 2022 leg pertama yang akan digelar Jumat 6 Januari 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Klasemen Grup B Piala AFF 2022

No. Tim Pld W D L GF GA GD Pts

1. Vietnam 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 10