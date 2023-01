PREDIKSI SKOR AS Roma Vs Bologna, Head to Head H2H, Line Up, Berita Tim, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM, ROMA - AS Roma akan melawan Bologna pada lanjutan Liga Italia Serie A pada, Rabu (4/1/2023) pukul 22.30 WIB. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, head to head ( H2H), susunan pemain line up, berita tim dan link live streaming AS Roma Vs Bologna.

Bologna mendaki klasemen Serie A Italia menjelang jeda Piala Dunia, dan memasukinya dengan memenangkan empat dari lima pertandingan liga sejak akhir Oktober.

Jose Mourinho berjuang untuk bersaing dengan tim Liga Champions dan belum menang dalam tiga pertandingan terakhir mereka.

Akan tetapi, memulai pertandingan di kandang seharusnya menjadi hal positif yang besar bagi Giallorossi, dan kemenangan tipis bisa terjadi.

Sebagian besar mata Roma akan tertuju pada Tammy Abraham pada hari Rabu. Striker Inggris itu sangat mengecewakan musim ini, hanya mencetak empat gol di semua kompetisi.

Jika dia tidak bisa memulai tahun dengan gemilang di sini, dia bisa ditempatkan untuk waktu yang lama di bangku cadangan.

Bologna tidak diragukan lagi akan memberikan penghormatan kepada mantan pelatih Mihajlović.

Meskipun Bologna telah mencetak lebih banyak gol daripada hampir semua orang di luar enam besar, mencetak gol melawan tim Roma ini – di Stadio Olimpico – akan menjadi tugas yang sulit.

Berita Tim AS Roma Vs Bologna

Roma akan tetap tanpa Georginio Wijnaldum dan Andrea Belotti , yang kemungkinan tidak akan kembali beraksi sampai akhir Januari karena cedera lutut dan hamstring.

Tampaknya Rick Karsdorp telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Roma, dengan Mourinho menuduh bek sayap itu "mengkhianati" rekan satu timnya setelah dia gagal bergabung dengan mereka untuk istirahat pertengahan musim mereka di Jepang.

Bologna, sementara itu, akan melakukan perjalanan tanpa Joshua Zirkzee karena cedera otot, sementara Kevin Bonifazi kemungkinan tidak akan lolos karena masalah tendon.

Motta mungkin akan memilih starting XI yang sama yang mengalahkan Sassuolo 3-0 dalam pertandingan terakhir mereka sebelum Piala Dunia, dengan mantan penyerang Inter Marko Arnautovic berharap untuk mengalahkan mantan manajernya di ruang istirahat lawan.

Prediksi Susunan Pemain Line Up AS Roma Vs Bologna

AS Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Ibrahim

Bologna: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Soriano; Arnautovic