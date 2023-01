35 Pejabat Pemprov Ikut Assessmen Secara Bergilir, Kepala BKPSDMD Sebut Tak Ganggu Tugas Rutin

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pejabat eselon II atau sekelas kepala dinas, badan dan biro di lingkungan pemerintah provinsi Bangka Belitung akan dirotasi.

Sebelum rotasi, para pejabat ini mengikuti assesmen kinerja oleh Daya Dimensi Indonesia ini di Kantor Pusat Daya Dimensi Indonesia, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada 4 hingga 6 Januari 2023.

Saat ini yang mengikuti assessmen adalah seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) definitif sebanyak 35 orang dari seluruh asisten sekda, kepala PD, staf ahli gubernur, kepala biro setda,inspektur dan kasatpol PP.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Belitung (Babel), Susanti mengatakan pejabat yang mengikuti assesmen dilakukan bergilir sehingga tak menganggu kinerja di birokrasi.

"Tanggal 4 sampai dengan 6 Januari 2023 dikuti secara bergiliran oleh 35 orang, sehingga tidak mengganggu tugas rutin. Dibagi per kelompok 12, 12, dan 11 orang," ungkap Susanti, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: BPJ Tolak Wacana KPU, Proporsional Tertutup Bentuk Kemunduran Demokrasi

Baca juga: Hakim Sebut JPU Tak Bisa Buktikan Dakwaan, Tiga Terdakwa Kasus 8,8 Ton Balok Timah Divonis Bebas

Dia menjelaskan assesment merupakan proses penilaian untuk mendapatkan gambaran objektif aspek kualifikasi, kompetensi teknis, managerial, sosial kultural serta pemerintahan seorang JPT, sehingga nanti posisinya tepat sasaran (the right man on the right place).

"Kita berharap diperolehnya peta kompetensi JPT Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan kebijakan PPK (Pj Gubernur)," katanya.

Susanti menjelaskan soal rotasi eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama saat ini mengacu pada PP 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

"Namun segala proses mutasi yang merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang akan dilakukan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi KASN, dan saat ini karena PPK dijabat oleh Penjabat Gubernur harus ada izin tertulis Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara," jalasnya.

Pj Gubernur Ingin Jabatan Sesuai Tugas

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin mengaku rotasi ini sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dilakukan sebelumnya.

Selain itu, rotasi ini juga untuk menyesuaikan posisi jabatan dengan latar belakang pendidikannya.

Disamping penyegaran terhadap posisi yang telah lama dijabat lebih dari lima tahun, misal posisi Kepala Bappeda Babel, Inspektur Inspektorat, Kepala BPBD Babel dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Babel.

Sementara posisi jabatan yang diisi penjabat pelaksana (Plt) sekarang sedang berlangsung untuk dilakukan open bidding atau lelang jabatan.