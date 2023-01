Pelatih Vietnam Tolak Foto Bersama Usai Tuding 2 Pria Korea Intel Indonesia saat Jumpa Pers di SUGBK

Pelatih Vietnam Park Hang-seo saat menuding 2 pria asal Korea yang dicurigainya mata-mata dan staf pelatih Indonesia saat jumpa pres jelang pertandingan Indonesia vs Vietnam di SUGBK, Kamis (5/1/2023)

BANGKAPOS.COM, - Kejadian tak mengenakkan saat jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Jumpa pers digelar jelang pertandingan Indonesia vs Vietnam, Jumat (6/1/2023, sore.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, pelatih Vietnam, Park Hang-seo dan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong.

Diketahui dia pelatih ini ini merupakan mantan pemain sepakbola dan asal Korea.

Mendadak jumpa pres terhenti beberapa saat oleh aksi Park Hang-seo.

Dengan gestur menunjuk menggunakan pulpen ke arah dua pria yang mengenakan kaos hitam dengan lambang Garuda.

Sontak acara jumpa pers tersebut terhenti sementara.

Park Hang-seo curiga dua pria tersebut mata-mata atau staf kepelatihan dari Timnas Indonesia yang menyamar di barisan pers di depan.

Khawatir kecurigaannya benar, Park Hang-seo kemudian berdiskusi dengan penerjemahnya dan media officer AFF.

Park Hang-seo mempertanyakan kehadian kedua pria yang baru dilihatnya tersebut.

Setelah dijelaskan, akhirnya Park Hang-seo pun tak mempermasalahkan kehadiran 2 pria yang sempat dicurigainya sebagai mata-mata atau staf pelatih Indonesia.

Ternyata kedua pria tersebut adalah pewasta asal Korea Selatan.

Diketahui dua wartawan tersebut mengenakan tanpa pengenal pers dari media Snowball.