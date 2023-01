Prediksi Skor Al Nassr vs Al Taee, Susunan Pemain, Head to Head dan Link Live Streaming Liga Arab

Prediksi skor Al Nassr vs Al Taee Liga Arab Saudi

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Al Nassr vs Al Taee, Line Up Susunan Pemain, Head to Head dan Link Live Streaming Liga Arab Saudi.

Liga Arab Saudi nampaknya akan berlangsung seru. Pasalnya,ada sosok Cristiano Ronaldo yang sudah memastikan bergabung ke Al Nassr.

Bahkan Cristiano Ronaldo telah diperkenalkan oleh pihak Al Nassr sebagai pemain barunya.

Tak hanya itu CR7 juga telah melakukan seri pertemuan dan latihan bersama rekan setimnya di Al Nassr.

Mantan pemain Real Madrid ini diprediksi akan tampil saat Al Nassr menghadapi Al Ta'ee pada Kami (5/1/2023) pukul 22.00 WIB di Stadion King Saud University.

Al Nassr menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Arab Saudi dengan raihan 26 poin hasil dari 11 laga.

Di sisi lain, calon lawan Al Nassr nanti, Al Taee kini bertengger di papan tengah, tepatnya di posisi ketujuh pada klasemen sementara Saudi Pro League dengan koleksi 18 poin.

Baik Al Nassr maupun Al Taee tentunya sama-sama ingin menang di laga nanti agar bisa mendapat tambahan tiga poin yang tentunya akan sangat berguna.

Head to Head

Dikutip dari laman FCTables, Al Nassr pernah bertanding melawan Al Taee sebanyak empat kali.

Pada empat pertemuan itu, Al Nassr mampu lebih unggul karena bisa menang dua kali, sementara Al Taee hanya bisa menang sekali.

6 Februari 2022 Al Nassr v Al Tai: 4-1

10 Desember 2021 Al Taee vs Al Nassr: 2-1

12 Januari 2008 Al Tai vs Al Nassr: 1-3

25 September 2007 Al Nassr FC v Al Tai: 1-1

Statistik Lima Pertandingan Terakhir

Al Nassr