PREDIKSI SKOR Malaysia Vs Thailand, Head to Head H2H, Line Up, Berita Tim, Link Live Streaming

Prediksi skor Malaysia vs Thailand di Semifinal Piala AFF 2022, Sabtu (7/1/2023)

BANGKAPOS.COM - Semifinal Piala AFF 2022 mempertemukan Malaysia melawan Thailand, Sabtu (7/1/2023) pukul 19.30 WIB. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, head to head ( H2H), susunan pemain line up, berita tim dan link live streaming Malaysia Vs Thailand.

Leg pertama semifinal ini akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil di Kuala Lumpur.

The Tigers of Malaya menempati posisi kedua di Grup B dengan sembilan poin dalam empat pertandingan, tertinggal satu poin dari pemimpin klasemen Vietnam, yang menghadapi Indonesia di empat pertandingan terakhir lainnya.

Sementara Thailand memenangkan Grup A di atas Indonesia dengan selisih gol setelah kedua tim masing-masing finis dengan sepuluh poin.

Menyusul kemenangan besar atas Brunei dan Filipina, War Elephants ditahan imbang oleh Indonesia tetapi pulih untuk mengalahkan Kamboja di pertandingan terakhir mereka untuk merebut grup.

Berita Tim Malaysia Vs Thailand

Seluruh 59.000 tiket terjual habis dalam waktu kurang dari satu hari dan pelatih Kim Pan-gon tahu betapa pentingnya suasana itu dalam membantu mendorong Harimau Malaya melewati sang juara bertahan.

“Kami ingin bermain bagus lagi di depan pendukung tuan rumah kami, setiap pemain bersemangat untuk berada di sini dan kami ingin memanfaatkan sepenuhnya keuntungan kandang kami.”

Mentor Korea itu juga menekankan bahwa meskipun tuan rumah sangat menghormati Thailand, itu tidak berarti mereka akan membiarkan mereka mendikte proses pada hari Sabtu.

“Kami harus sepenuhnya menghormati apa yang telah mereka lakukan beberapa tahun terakhir ini dan terutama sebagai juara bertahan, tetapi kami akan bermain dengan kekuatan penuh, menunjukkan DNA Malaysia kami, dan memanfaatkan sepenuhnya karakteristik kami.

“Analisis tentang Thailand sudah dilakukan dan para pemain di Malaysia sangat cerdas dan mudah beradaptasi sehingga ketika kami menjelaskan sesuatu, mereka dengan cepat memahaminya, jadi semuanya sudah siap dan sekarang kami hanya perlu tampil.”

Thailand juga telah bersumpah untuk tidak mengambil langkah mundur, bahkan di jalan, karena mereka bertujuan untuk membuat keunggulan yang kemudian dapat mereka selesaikan di kandang minggu depan, menurut pelatih Mano Polking.

"Saya ingin memperjelas bahwa kami tidak datang untuk bertahan atau menjauh dari cara kami bermain, tetapi kami akan bermain dengan kekuatan kami, mencoba menguasai bola dan mengontrol permainan."

Satu-satunya pelatih non-Korea di antara empat semifinalis, bos Brasil-Jerman itu juga menekankan bahwa, dengan waktu yang terbatas di antara pertandingan, kekuatan mental adalah elemen kunci di akhir turnamen.

Prediksi Susunan Pemain Line up Malaysia Vs Thailand

Malaysia (3-4-3): R. Rahalim; Quentin Cheng, Lee Tuck, Fazly Mazlan; Shamie Iszuan, David Rowley, Mukhairi Ajmal, Hakim Hassan; Safawi Rasid, Ezequiel Aguero, F. Halim.