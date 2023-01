PREDIKSI SKOR AC Milan Vs AS Roma, Head to Head, Line Up, Berita Tim, Link Live Streaming 02.45 WIB

BANGKAPOS.COM - AC Milan mendapat lawan tangguh dalam lanjutan Liga Italia Serie A pekan ini yakni AS Roma. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, susunan pemain line up, head to head (h2h), berita tim, siaran langsung atau link live streaming AC Milan Vs AS Roma.

Mengejar empat besar, AS Roma akan mengunjungi San Siro mencari momentum karena AC Milan mencari kemenangan lain untuk lebih dekat dengan Napoli di puncak.

Sejak kalah 2-1 dari Torino pada Oktober, Rossoneri telah memenangkan tiga dari empat pertandingan berikutnya dan seri sekali.

Kini AC Milan yang berada di posisi kedua dan tim Roma tertinggal enam poin di bawah mereka.

Giallorossi hanya mengklaim dua poin dari tiga pertandingan terakhir mereka sebelum jeda Piala Dunia, tetapi mereka sekarang kembali sejajar dengan musuh bebuyutan Lazio dan kemenangan pada Minggu malam akan membawa mereka terpaut tiga poin dari AC Milan.

Tempat kualifikasi Liga Champions karena itu masih merupakan tujuan yang realistis untuk pemenang Liga Konferensi Eropa tahun lalu, meskipun performa Juventus dan Inter Milan yang membaik masih membuat kembali ke elit Eropa untuk pertama kalinya sejak 2018 menjadi tugas yang sulit.

Berita Tim AC Milan vs AS Roma

Stefano Pioli tidak memiliki jeda dari daftar panjang pemain kunci yang cedera dalam skuatnya, dengan sebanyak sembilan pemain terus absen. Ada sedikit kelegaan karena Mike Maignan, Ante Rebic, Simon Kjaer, Divock Origi, Rade Krunic, Junior Messias, dan Alessandro Florenzi semuanya telah melanjutkan pelatihan individu.

Mereka bisa saja absen untuk beberapa waktu sebelum kembali tampil kompetitif, tetapi Fode Ballo-Toure dan Zlatan Ibrahimovic masih jauh dari kembali ke posisi semula. Oleh karena itu, Pioli tidak mungkin mengubah dan menyebutkan tim yang tidak berubah dari kemenangan mereka atas Salernitana.

Ciprian Tatarusanu akan melanjutkan antara tongkat, dengan empat bek Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, dan Theo Hernandez berbaris di depannya. Sandro Tonali dan Ismael Bennacer diharapkan untuk mempertahankan kemitraan lini tengah.

Brahim Diaz ditempatkan dengan baik untuk memainkan peran lini tengah lanjutan, dengan Alexis Saelemaekers dan Rafael Leao di kedua sisi pengaturan serangan. Olivier Giroud akan memimpin barisan dengan absennya striker lain, dengan fokus tajam pada bangku cadangan Milan, yang diperkirakan akan tetap kurus.

Berbeda dengan AC Milan, AS Roma akan membawa skuad yang kuat ke San Siro, dengan hanya kehilangan dua pemain untuk Jose Mourinho. Ebrima Darboe dan Georginio Wijnaldum absen karena cedera. Mady Camara juga diragukan tampil setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan.

Ada kabar positif untuk Roma karena Paulo Dybala kemungkinan akan kembali beraksi setelah menderita kram di awal pekan dan mungkin lebih disukai sejak awal. Mourinho akan terus mengerahkan tiga bek dan bermain-main dengan bek sayap dalam pengaturannya.

Gianluca Mancini, Chris Smalling, dan Roger Ibanez adalah pilihan yang lebih disukai untuk lini belakang, sementara Zeki Celik dan Nicola Zalewski akan mengisi posisi sayap. Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini adalah pilihan lini tengah saat ini.

Trio depan Nicolo Zaniolo, Dybala, dan Tammy Abraham akan membentuk susunan serangan. Abraham akan memimpin lini depan, dengan dua pemain lainnya mendukung pemain Inggris itu dalam usaha mereka untuk mengganggu pertahanan Milan.