Syarat Indonesia Lolos Final Piala AFF 2022 Lawan Vietnam, Park Hang-Seo Puji Van Hau Main Kasar

BANGKAPOS.COM, - Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di leg kedua Semifinal Piala AFF 2022.

Pertandingan Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia akan digela di Stadion My Dinh, Hanoi pada Senin (9/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Siaran Langsung Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia bisa disaksikan melalui tayangan RCTI dan Inews.

Nonton pertandingan Vientam vs Indonesia melalui layar HP, Laptop atau komputer bisa disaksikan melalui Link Live Streaming yang disematkan diakhir artikel ini.

Baca juga: Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona, Head to Head, Line Up, Link Live Streaming Gratis via HP

Pada leg pertama Indonesia vs Vietnam, Jumat (6/1/2023) di SUGBK, skuad garuda ditahan imbang 0-0 oleh Vietnam yang berjuluk The Golden Star.

Melawan Vietnam di kandang akan menjadi pertandingan berat bagi Indonesia yang ingin lolos ke Final Piala AFF 2022.

Syarat Indonesia lolos ke Final Piala AFF 2022 tentunya harus menang, atau bisa menahan imbang Vietnam dengan minimal 1-1 atau lebih gol.

Lolos ke Final Piala AFF 2022 merupakan instruksi dari Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kepada Pratama Arhan dan kawan-kawan.

Ia tak menginginkan hasil imbang, Shin Tae-yong siap meladeni Vietnam untuk mendapatkan kemenangan telak.

Bahkan, Shin Tae-yong menilai peluang Marc Klok dkk melaju ke babak final masih terbuka lebar.

"Kami memiliki peluang untuk pertandingan besok."

"Kami datang untuk meraih kemenangan," tegas Shin Tae Yong.

"Kami telah melakukan persiapan dan kami akan memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti," imbuhnya.

"Para pemain bertekad untuk menang."