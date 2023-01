Duel Indonesia vs Vietnam, Rumput Stadion My Dinh Buruk, Tak Hijau dan Tak Layak Digunakan

BANGKAPOS.COM, - Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Leg Kedua Semifinal Piala AFF 2022, Senin (9/1/2023).

Pertandingan Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, kick off mulai pukul 19.30 WIB.

Laga leg kedua ini akan menjadi penentuan bagi Indonesia maupun Vietnam siapa yang akan lolos ke babak Final Piala AFF 2022.

Siaran langsung Piala AFF 2022, Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia disiarkan secara langsung oleh RCTI.

Duel penentuan Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia bisa juga disaksikan melalui Link Live Streaming RCTIplus dan bisa disaksikan melalui HP.

Link Nonton Piala AFF 2022 Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia disematkan diakhir artikel.

Bertandang ke markas Vietnam, Stadion My Dinh, Hanoi rupanya tak senyaman saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.

Stadion My Dinh ternyata lebih buruk dibandingkan dengan SUGBK.

Kritikan ini disampaikan oleh Gelandang timnas Indonesia, Marc Klok.

Dikutip dari bolasport.com, ia mengatakan Stadion My Dinh lebih buruk dari lapangan SEA Games 2021.

Khususnya kata Marc Klok kualitas rumput di lapangan Stadion My Dinh.

Rumputnya seperti tidak dirawat, kurang bagus dan sudah tidak hijau seperti laiaknya lapangan sepakbola.

Bahkan, tiang gawang di Stadion My Dinh buruk karena mudah copot.

Kritikan Marc Klok cukup beralasan.