Masuk Rumah Sakit, Athalla Naufal Ungkap Kondisi Venna Melinda Terkini Setelah Laporkan Ferry Irawan

BANGKAPOS.COM - Setelah melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) ke Polda Jawa Timur pada Senin (9/1/2023), kabar terkini Venna Malinda terungkap.

Ternyata Puteri Indonesia 1994 itu masuk rumah sakit.

Kabar Venna Melinda terbaru ini diungkap oleh Athalla Naufal Fadilla.

Athalla Naufal adalah anak kedua Venna Melinda dari pernikahan dengan mantan suaminya dulu, Ivan Fadilla.

Venna Melinda terlihat mengenakan selimut cokelat serta masker berwarna putih sembari ditemani Athalla Naufal.

Kabar tersebut dibagikan oleh anaknya, Athalla Naufal, melalui unggahan Instagram @athallanaufal.

“Always here for you mah (Selalu di sini denganmu Ma),” tulis Athalla dikutip Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Seperti diketahui, kabar mengejutkan datang dari artis senior Indonesia Venna Melinda.

Secara mengejutkan, mama aktor Verrel Bramasta ini melaporkan suaminya, Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto membenarkan adanya laporan tersebut.

Kata Dirmanto, peristiwa dugaan KDRT itu terjadi karena cekcok di sebuah hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur.

“Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik, terlapor meminta kasus ini ditangani Polda Jawa Timur, mengingat yang bersangkutan berdomisili di Surabaya,” ujar Dirmanto.

Sementara itu, Ferry Irawan telah dipanggil menjalani pemeriksaan.

Namun Ferry tidak bisa lanjut diperiksa lantaran sakit.