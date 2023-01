Penyanyi Asal Indonesia Menggeberak Musik Kanada, Zay Nova dari Sebuah Desa Kecil di Pulau Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Indonesia punya penyanyi yang menembus musik di luar negeri. Sosok itu adalah Zay Nova alias Zulpakar, ia merupakan peraih Country Artist of the Year dan Global Music of the Year pada ajang Music NL Awards 2022, Kanada.

Zulpakar adalah penyanyia sal Sempan, Kabupaten Bangka, Povinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia kini berkarir menjadi musisi di Kanada dan pada tahun 2021 dan 2022 meraih award di Kanada..

Canadian Independent Music Video Awards 2021, Country Artist of the Year dan Global Music of the Year pada ajang Music NL Awards 2022, Kanada diperolehnya.

Sudah lima tahun lamanya Zulpakar atau Zay Nova berada di luar negeri untuk mewujudkan mimpinya.

Tak ada usaha yang sia-sia, bermodal rasa keberanian, pria berusia 42 tahun ini sudah meluncurkan empat lagu karyanya sendiri di negara kawasan Amerika Utara itu.

Single perdananya berjudul Locked in All Night Long yang dirilis 20 Februari 2021, single kedua berjudul The Lighthouse dirilis 20 Mei 2021, single ketiga berjudul Don’t Tell Me Mudder yang rilis 20 Januari 2022 dan single keempat berjudul It’s Been a Good Ride yang dirilis 20 Juli 2022.

Bahkan single terakhirnya itu untuk music video diedit dan direct oleh Zay Nova sendiri.

Karya lagu yang ditulis dan dinyanyikan ini pun berhasil dilirik oleh pecinta musik di Kanada, terbukti dia sempat masuk tiga nominasi dalam ajang penghargaan musik.

Namun, capaian dan bisa menjadi musisi ini bukanlah semudah saat membalikan telapak tangan,

Sebab pria lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini harus melewati segala lika-liku kehidupan di negara orang.

Pria kelahiran 20 November 1980 ini mengaku memang sangat gemar menulis lagu, bila dihitung sudah hampir seribu lagu yang diciptakannya.

"Pas saya lihat database, dari kuliah sampai sekarang sudah ribuan lagu, saya tulis, pulang kuliah dan kerja pasti nulis lagu, di kepala saya isinya nada-nada," ungkap Zay Nova saat dihubungi bangkapos.com via telepon seluler, Senin (9/1/2023),