PREDIKSI SKOR Oxford United Vs Arsenal, Head to Head H2H, Line Up, Berita Tim, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Tim League One, Oxford United akan menghadapi Arsenal dalam putaran ketiga Piala FA, pada malam ini, Selasa (10/1/2023) pukul 03.00 WIB. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, head to head ( H2H), berita tim, susunan pemain line up dan siaran langsung atau link live streamin Oxford United Vs Arsenal.

The Gunners tersingkir di putaran ketiga di tangan Nottingham Forest tahun lalu, sementara U's tersingkir di putaran pertama oleh Bristol Rovers.

Pertandingan antara Oxford United melawan Arsenal akan di Stadion Kassam.

Oxford saat ini berada di urutan ke-15 di League One, tujuh poin di atas zona degradasi.

Sisi Karl Robinson berada dalam performa yang buruk akhir-akhir ini, hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Mereka akan berharap untuk membalikkan keadaan dengan kemenangan melawan Arsenal minggu ini.

Arsenal, di sisi lain, tampil luar biasa musim ini. Sisi Mikel Arteta saat ini berada di puncak Liga Premier dan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Mereka akan berusaha melanjutkan performa kuat mereka dengan kemenangan melawan Oxford pada hari Senin.

Berita Tim Oxford United Vs Arsenal

Karl Robinson tidak akan memiliki masalah baru dari pertandingan terakhir mereka saat mereka menyambut Arsenal di Stadion Kassam.

Namun, beberapa pemain kemungkinan akan melewatkan pertandingan karena cedera, dengan beberapa di antaranya adalah pemain kunci. Kyle Joseph dan Sam Baldock absen dari aksi dan tidak akan berperan melawan The Gunners.

Joseph bisa kembali dari masalah pergelangan kakinya pada waktunya untuk pertandingan Oxford dengan Fleetwood Town pada 14 Januari, yang membuatnya absen dari pertandingan Arsenal. Sementara itu, Marcus Browne juga bisa absen selama beberapa pekan.

Absennya Browne dapat memaksa Robinson untuk menggunakan Matty Taylor atau Gatlin O'Donkor yang berusia 18 tahun untuk memimpin lini depan.

Manajer juga bisa menyerahkan pemain pinjaman Hull City Brandon Fleming debutnya untuk klub setelah dia tiba awal bulan ini dengan kontrak jangka pendek.

Robinson bisa mengatur timnya dengan cara menyerang, dengan formasi 4-3-3 kemungkinan akan menjadi bentuk mereka melawan Arsenal. Yanic-Sonny Wildschut dan Tyler Goodrham kemungkinan akan mendukung Taylor di sepertiga akhir.