SKOR Akhir Vietnam vs Indonesia Babak Pertama, Skuad Garuda Tertinggal, Tensi Permainan Keras

Pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdani duel dengan Doan Van Hau pemain Vietnam leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion My Dinh, Hanoi, 9 Januari 2023.

(AFP/NHAC NGUYEN) via Kompas.com

BANGKAPOS.COM, - Babak pertama Timnas Indonesia tertinggal 1 gol melawan Vietnam di Leg Kedua Semifinal Piala AFF 2022, Senin (9/1/2023).

Pertandingan Vietnam vs Indonesia digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, kick off pukul 19.30 WIB.

Gol pertama Vietnam dicetak oleh Nguyen Tien Linh pada menit ketiga.

Gol cepat Vietnam ini sempat mengagetkan para pemain Indonesia.

Nguyen Tien Linh mendapat umpan lambung berhasil lolos dari kawalan dua bek Indonesia Jordi Amat dan Irianto..

Sepakan Nguyen Tien Linh yang tidak terlalu kencang tak bisa diantisipasi oleh Nadeo Argawinata.

Usai gol, permainan Indonesia baru terlihat.

Namun sayang, tidak banyak peluang yang didapat oleh Indonesia.

Indonesia sempat mendapat peluang saat Dendy Sulistywan dilanggar oleh pemain Vietnam.

Dendy disikut dan terkpar di depan gawang Vietnam saat berupa menggiring bola untuk mencetak gol.

Sayangnya, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tak memberikan hadiah penalti bagi Indonesia.

Sontak keputusan wasit yang tak memberikan hadiah penalti membuat para pemain Indonesia kecewa.

Pertandingan pun kemudian berlangsung keras.

Saddil Ramdani kemudian mendapatkan kartu Kuning setelah melanggar Doan Van Hau.