Anaknya Jadi Bahan Nyinyir Netizen, Arie Kriting Beri Balasan Soal Pola Asuh, Sindir Ria Ricis?

BANGKAPOS.COM - Sempat dibela Ernest Prakasa, Arie Kriting kini pasang badan sendiri untuk keluarganya.

Stand up comedian ini akhirnya buka suara usai nyinyiran netizen tentang bayinya beberapa waktu lalu.

Lewat Twitter, Arie, membuat cuitan membahas soal privasi hingga pola didik anak.

Ia juga membandingka pola asuh yang membahayakan anak dengan pola asuh menjaga privasi anak seperti yang selama ini ia lakukan bersama sang istri, Indah Permata Sari.

Sebagai diketahui, netizen menyindir kalau anak Arie Kriting dan Indah Permatasari tak sesuai ekspektasi dan malu untuk dipamerkan.

Keduanya dianggap malu dengan paras anak mereka.

"Anak bayi di-posisikan dalam situasi yang membahayakan keselamatannya.

Netizen : 'Masya Allah, Tabarakallah',"

Anak bayi wajahnya gak diekspose.

Netizen : 'Kayaknya nggak sesuai ekspetasi mereka makanya malu diperlihatkan di public.' 'Makanya diperlihatkan dong biar nggak menimbulkan fitnah'," tulis Arie.

"Maksud aku tuh, yang ngelakuin hal bahaya ke bayi, malah di-support, giliran kita yang coba jagain privacy bayi, malah pada julid. Why oh why," ujar Arie.

Cuitan Arie Kriting ini pun dibanjiri komentar netizen.

Tidak sedikit netizen yang menduga jika Arie menyindir kontroversi Ria Ricis.

Seperti diketahui, Ricis belum lama ini mengajak sang buah hati bermain jet ski tanpa pengaman.