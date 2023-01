PREDIKSI SKOR Manchester United vs Charlton Athletic, Head to Head, Line Up, Link live Streaming

BANGKAPOS.COM - Manchester United akan menjamu Charlton Athletic di Old Trafford, Rabu (11/1/2023) dini hari pukul 03.00 WIB. Artikel ini berisi informasi prediksi skor, head to head (H2H), berita tim, susunan pemain line up, siaran langsung atau link live streaming Manchester United Vs Charlton Athletic.

Pertandingan Manchester United Vs Charlton ini memperebutkan tempat di semifinal Piala EFL.

Setan Merah melaju ke putaran keempat Piala FA setelah sukses 3-1 atas Everton pada Jumat malam, sementara Charlton Athletic mengalahkan Lincoln City 2-1.'

Musim perdana Erik ten Hag di Inggris telah berjalan dengan baik sejauh ini dan peluang meraih trofi untuk Setan Merah pasti akan menutup awal yang brilian dari pelatih kepala Belanda tersebut.

Berita Tim Manchester United vs Charlton Athletic

Bruno Fernandes mungkin telah mengantre untuk istirahat minggu ini, tetapi dia akan absen karena skorsing setelah mengambil dua peringatan di turnamen.

Ten Hag sedikit kekurangan opsi lini tengah ditambah Donny van de Beek yang menunggu kabar terbaru tentang cedera lutut yang dideritanya saat melawan Bournemouth.

Jadon Sancho juga absen karena ia melanjutkan program individunya, sementara bek tengah Axel Tuanzebe masih belum pulih dari masalah jangka panjang yang belum ditentukan.

Penandatanganan pinjaman Jack Butland memenuhi syarat untuk melakukan debutnya di sini, setelah tidak bermain untuk klub induk Crystal Palace dalam kompetisi musim ini.

Dengan Manchester City menunggu pertandingan Liga Premier mereka berikutnya, susunan pemain XI yang banyak diubah dapat melihat pemain seperti Alejandro Garnacho , Anthony Elanga dan Fred memberikan peluang untuk tampil mengesankan sejak peluit pertama.

Di The Valley, gelandang Charlton Sean Clare melewatkan kemenangan babak 16 besar atas Brighton karena skorsing tetapi tersedia di sini, sementara kiper Joe Wollacott absen karena patah jari.

Rekan penghenti tembakan Ashley Maynard-Brewer juga perlu sekali lagi setelah absen dalam kemenangan atas Lincoln karena protokol gegar otak, sementara Diallang Jaiyesimi (pinggul) dan Mandela Egbo (quad) juga ada di rumah sakit.

Mantan pemain muda Arsenal Chuks Aneke berpotensi masuk skuat saat ia berjuang melawan cedera hamstring, tetapi Jayden Stockley kemungkinan besar akan diandalkan untuk memimpin barisan di Old Trafford.

Prediksi Susunan Pemain Line Up Manchester United vs Charlton Athletic

Manchester United: Butland; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malaysia; Fred, McTominay, Eriksen; Elanga, Martial, Grenache

Charlton Athletic : MacGillivray; Clare, Ness, Lavelle, Inniss, Sessegnon; Rak-Sakyi, Dobson, Morgan, Blackett-Taylor; Stockley

Head to Head Manchester United vs Charlton Athletic