PREDIKSI SKOR Newcastle United Vs Leicester City, Head to Head H2H, Berita Tim, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Newcastle United akan menghadapi Leicester City dalam lanjutan Piala EFL atau Piala Carabao, Rabu (11/1/2023) Pukul 03.00 WIB. Artikel ini bersumber dari prediksi skor, head to head ( H2H), berita tim, susunan pemain line up, dan link live streaming Newcastle United Vs Leicester City.

Newcastle United akan berharap untuk bangkit kembali dari tersingkirnya Piala FA terakhir kali dengan melaju kesemifinal Piala EFL pada Selasa malam.

The Magpies menjamu Leicester City di St. James 'Park, tim yang mereka singkirkan dengan nyaman pada Boxing Day, menang 3-0 di Liga Premier.

Newcastle menikmati musim penuh pertama yang luar biasa di bawah kepemimpinan Eddie Howe , yang saat ini berada di urutan ketiga dalam tabel Liga Premier, akan bersaing untuk finis empat besar, setelah mengumpulkan 35 poin dalam 18 pertandingan pembukaan mereka.

Sambil memastikan bahwa timnya membuat kemajuan di liga kemungkinan besar akan menjadi tujuan utama Howe, dia memiliki kesempatan untuk menjadi manajer pertama sejak Doug Livingstone yang memenangkan trofi utama untuk klub di kompetisi domestik lainnya.

Kekalahan mengejutkan 2-1 di Sheffield Wednesday pada akhir pekan akan mengecewakan bagi Magpies, yang menargetkan kesuksesan instan setelah pengambilalihan klub oleh PIF, tetapi mereka masih memiliki Piala EFL dalam pandangan mereka.

Berita Tim Newcastle United Vs Leicester City

Kedua manajer kemungkinan akan membuat beberapa perubahan pada tim mereka dari pertandingan Piala FA akhir pekan, dengan Newcastle akan mengembalikan kiper pilihan pertama Nick Pope ke lineup awal, menggantikan Martin Dubravka .

Jonjo Shelvey diperkirakan akan absen hingga Februari karena cedera betis, sehingga Howe dapat memanggil trio lini tengah Sean Longstaff , Miguel Almiron , dan Bruno Guimaraes , dengan yang terakhir mencetak satu-satunya gol mereka di pertandingan terakhir.

Di tempat lain, Allan Saint-Maximin diperkirakan akan absen karena sakit, jadi Jacob Murphy dan Matt Ritchie kemungkinan adalah pilihan di kedua sayap, mendukung Chris Wood sebagai striker.

Sedangkan untuk Leicester, Dennis Praet membuat kemajuan yang baik untuk kembali dari cedera perut, tetapi pertandingan hari Selasa mungkin datang terlalu cepat untuk sang gelandang, sehingga Marc Albrighton dapat mempertahankan posisinya di sebelah kanan.

Sesama gelandang James Maddison juga telah absen dalam beberapa pekan terakhir, jadi Wilfred Ndidi dan Youri Tielemans bisa mulai di tengah, dengan Ayoze Perez di kiri.

Mengingat bahwa The Foxes menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang ada di pertandingan terakhir mereka, tampilan pertahanan baru mungkin dilakukan, dengan Timothy Castagne , Daniel Amartey , dan Luke Thomas semuanya kembali, sementara Patson Daka dapat menggantikan Jamie Vardy dalam serangan.

Prediksi Susunan Pemain Line Up Newcastle United Vs Leicester City

Newcastle United: Pope; Manquillo, Lascelles, Botman, Lewis; Almiron, Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Murphy, Kayu

Leicester City: Ward; Kastanye, Amartey, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans, Albrighton, Perez; Iheanacho, Dhaka