Film Where the Crawdads Sing Trending 2 di Netflix, Ini Sinopsis, Fakta Lain dan Link Nontonnya

Sinopsis Film Where Crawdads Sing dan link nontonnya di Netflix

BANGKAPOS.COM- Inilah sinopsis Film Where the Crawdads Sing yang sedang trending di layanan streaming Netflix.

Film Where the Crawdads Sing masuk ke jajajaran Top 10 film trending di Netflix Indonesia, dan berada di posisi ke-2.

Film Where Crawdads Sing yang rilis 14 September 2022 itu terus diminati banyak pecinta film, hingga sukses menuai banyak tayangan.

Bagi Anda yang belum mengetahui Film Where the Crawdads Sing, baiknya untuk memahami sinopsis terlebih dahulu sebelum menyaksikan filmnya.

Where the Crawdads Sing merupakan film yang diadaptasi dari novel misteri pembunuhan karangan Delia Owens.

Seorang gadis rawa menjadi tersangka dalam pembunuhan seorang pria yang pernah dekat dengannya.

Disutradarai Olivia Newman Film Where the Crawdads Sing dibintangi oleh Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, dan Harris Dickinson.

Film Where the Crawdads Sing yang bergenre misteri dan thriller ini memiliki rating 7,1 dari total 10 bintang di IMDb.

Berikut Bangkapos.com sajikan sinopsis Film Where Crawdads Sing.

Film Where Crawdads Sing

Sinopsis Film Where Crawdads Sing

Film Where Crawdads Sing bergenre thriller romansa yang disajikan dalam durasi 2 jam 5 menit.

Merujuk genrenya, Where Crawdads Sing menyajikan cerita misteri yang dibalut dengan kisah romansa dari seorang gadis pemalu dan pendiam.

Gadis itu bernama Kya, yang lebih dikenal dengan panggilan Marsh Girl (Gadis Paya).

Kya diketahui hidup sebatang kara di rawa-rawa di North Carolina.

Selama bertahun-tahun tinggal di sana sendirian, Kya bahkan dijuluki sebagai gadis hantu yang menghuni rawa-rawa Barkley Cove.