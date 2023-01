Megawati Belum Umumkan Nama Capres, Politikus PDIP Bocorkan Sosok Calon Untuk Pilpres 2024

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya belum mengumumkan calon presiden ( capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa, Selasa (10/1/2023).

Sebelumnya, publik dan para wartawan sudah menunggu bakal ada kejutan dari Megawati seputar pen capresan saat acara HUT PDIP.

Awalnya, Megawati mengatakan dirinya diberitahu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jika total ada sekitar 150 wartawan yang meliput dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP.

Ia pun bertanya ke Hasto perihal banyaknya wartawan yang meliput, sebab acara ini hanya momentum HUT PDIP.

"Ngopo to yo orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu (umumkan capres). Kalau orang main taruhan sudah masang. Sing arep yang di umumke Ibu sopo," kata Megawati.

Pernyataan Megawati itu lantas disambut tepuk tangan oleh kader yang hadir. Ia menegaskan bahwa capres yang diusung PDI-P tidak diumumkan pada acara HUT PDIP.

"Ya ntar dulu, memangnya aku situ, tepuk tangan mau tergiur umumkan, enggak," kata Megawati.

Kepada kader PDIP, Megawati menegaskan jika dirinya memiliki hak prerogatif dalam menentukan capres yang diusung.

"Kan saya Ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh kongres partai diberikanlah Ketum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan," ujarnya.

Megawati Sudah Bicara dengan Jokowi soal Nama Capres

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah berdiskusi dengan Joko Widodo ( Jokowi) soal nama capres dari PDIP untuk Pilpres 2024.

Megawati dan Jokowi juga disebut telah membahas tentang sustainability of the leader and policy (keberlanjutan pemimpin dan kebijakan).

"(Diskusi Megawati dan Jokowi) ya tentu saja," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jakarta International (JI) Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).