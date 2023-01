PREDIKSI SKOR Manchester United vs Manchester City, Head to Head, Line Up, Link Live Streaming

Head to head jelang Big Match Manchester United vs Manchester City di pekan ke-18 Liga Inggris.

BANGKAPOS.COM -- Derby Manchester akan tersaji dalam Liga Inggris pekan ini, Sabtu (14/1/2023) pukul 19.30 WIB. Artikel ini berisi informasi pertandingan, prediksi skor, berita tim, head to head (H2H), line up dan link live streaming Manchester United vs Manchester City.

Pertandingan Manchester United vs Manchester City merupakan lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris yang berlangsung akhir pekan ini.

Manchester United bakal menghadapi tantangan besar di akhir pekan ini.

Setan Merah bakal meladeni Manchester City dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023.

Man City memang masih unggul di segala sisi, tapi berkaca pada beberapa musim terakhir, skuad Josep Guardiola kerap kali tersandung saat menghadapi sang rival sekota.

Terlebih, MU sekarang sedang melangkah dalam momentum positif.

Pasukan Erik ten Hag terus merangkai kemenangan demi kemenangan dan kini mereka tampak sangat percaya diri.

Kendati demikian laga big match antara Manchester United vs Manchester City akan berlangsung sengit.

Banyak pakar dan analis secara alami akan menarik perhatian pada bentuk skor yang menakutkan dari Marcus Rashford untuk Man Utd dan Haaland untuk Man City. Tapi, permainan ini bisa saja ditentukan di tengah lapangan.

Pertarungan menarik akan terjadi di tengah taman antara saluran metronomik City Rodri dan Casemiro, pria kapak Utd yang anggun. Kedua pemain sama-sama mahir memecah permainan, sama halnya dengan mengatur tempo.

Maka tidak mengherankan bahwa baik Casemiro (45) dan Rodri (37) telah mencatatkan lebih banyak tekel daripada pemain 'Enam Besar' lainnya di Liga Premier musim ini.

Kemampuan mereka untuk mengganggu aliran dan ritme passing dari lawan akan sangat penting untuk mendapatkan pijakan dalam kontes ini.

Untuk Casemiro, itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan jika Utd ingin menekan dan melumpuhkan jenderal lini tengah Guardiola, yang telah mencatatkan umpan lebih banyak daripada pemain lain musim ini (1.488).

Bukan berarti permainan sebesar ini membutuhkan rasa yang lebih dalam, tetapi pengakuan Guardiola baru-baru ini bahwa ia mungkin menurunkan tim eksperimental melawan Man Utd tentu saja menambah intrik.