Setiap Episode di Serial Mendua Banyak Adegan Dewasa, Ternyata Intimacy Coordinator dari India

BANGKAPOS.COM ---Film Serial Mendua menjadi tontonan yang begitu digemari masyarakat Indonesia.

Bercerita tentang perselingkuhan, serial perdana di Disney +Hotstar ini sangat ditunggu-tunggu karena mengadaptasi cerita dari darama korea The Word of The Married yang tayang pada 2022 lalu di JTBC.

Mendua tak hanya menampilkan sederetan bintang popular sebagai pemainnya, peran mereka dalam serial ini pun sangat sempurna.

Wajar saja penonton begitu menikmati setiap adegan yang dimainkan para aktris dan actor.

Belum lagi beberapa adegan panas menghiasi setiap episode yang telah tayang hingga 5 episode.

Rupanya, Mendua mendatangkan langsung jasa intimacy coordinator, agar para pemain merasa aman dan nyaman saat syuting adegan intim.

Serial Mendua menampilkan adegan intim yang dilakoni ketiga pemeran utama, Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, dan Tatjana Saphira.

Sutradara Pritagita Arianegara menjelaskan, untuk adegan tersebut para pemain berdiskusi dengan pengarah adegan intim alias intimacy coordinator dari India sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Adegan tersebut pun tidak dilakukan secara sungguhan melainkan dengan mengandalkan teknik koreografi.

"Untuk membuat scene-scene ini berjalan tidak dilabeli dengan adegan panas. Jadi kita ada workshop sebelumnya, ada dialog juga (dengan) intimacy coordinator," tutur Pritagita Arianegara saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

"Kita zoom waktu itu, karena orangnya bukan dari Indonesia, tetapi India," ujar Adinia Wirasti menambah ucapan Pritagita.

Profesi intimacy coordinator bertugas untuk mengarahkan adegan intim dalam film agar tetap terlihat natural dan pemainnya tetap merasa nyaman.

Selama syuting adegan intim tersebut, kata Pritagita, tidak ada satu pun pemain atau kru yang meledeki.

Cuplikan serial Mendua tayang di Disney+ Hotstar (Instagram/menduaseries)

"(Adanya intimacy coordinator) memberikan edukasi ada ruang aman supaya pemain merasa aman," ujarnya.