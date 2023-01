Akhirnya Damar Abi Yoga Sabet Gelar Juara Umum Balap Motor Youth Fun Road Race KNPI Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Damar Abi Yoga berhasil menyabet Gelar Juara Umum Lokal, Ajang Balap Motor Jalanan Youth Fun Road Race KNPI Babel, Piala Bupati Bangka, Minggu (15/1/2023) di Sirkuit Perkantoran Pemkab Bangka.

"Alhamdulillah Kejuaraan Youth Fun Road Race KNPI Babel Piala Bupati Bangka berjalan sukses. Ini akan menjadi momen kebangkitan ajang balap motor di Kabupaten Bangka," kata Ketua KNPI Bangka, Ismir Rachmaddinanto, Minggu (15/1/2023).

Damar Abi Yoga merupakan pembalap asal Tanggerang dari Tim CV Reksa Karya Abadi. Walaupun hanya berhasil menyabet 1 kali juara namun di tiga kelas open lainnya ia berhasil naik podium.

Damar Abi Yoga menyabet Juara 1 di Kelas Bebek Tune Up S/D 120 CC Open. Ia juga meraih 2 kali juara 2 pada Kelas Bebek 2 TK SD 116 CC Open dan Bebek 4 TK Tune Up 130 CC Open serta meraih Juara 3 di Kelas Babak 4 TK Tune Up Open.

Sebenarnya Pebalap Tuan Rumah, Putra Novendra dari Tim Comba Racing Team mampu mematahkan dominasi Damar Abi Yoga.

Bahkan Putra Novendra berhasil menjadi juara 1 di dua kelas open, yakni Kelas Bebek 4 TK S/D 116 CC Open dan Bebek 4 TK Tune Up 130 CC Open.

Namun berdasarkan hitungan poin keseluruhan pada 4 kelas open, juara umum disabet oleh Damar Abi Yoga.

Sementara itu ajang balap motor ini diikuti 127 pembalap dari berbagai daerah. Final balap motor tersebut berakhir pada Pukul 17.00 WIB, petang tadi.

Ajang balap motor ini menghasilkan para pemenang yang berasal dari berbagai klub yang turun di 11 kelas yang dipertimbangkan.

Sedangkan penyerahan piala kepada para pemenang dilaksanakan pada malam hari oleh Bupati Bangka, Mulkan. (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Hasil Final Youth Fun Road Race KNPI Babel Piala Bupati Bangka

* Kelas Bebek 4 Tak TU 150 CC Open

1 Husni Zainul (Bandung, ASMS)