PREDIKSI SKOR Real Madrid Vs Barcelona, Head to Head H2H, Line Up, Link Live Streaming

Duel el clasico mempertemukan Real Madrid Vs Barcelona

BANGKAPOS.COM - Real Madrid akan menghadapi Barcelona dalam penentuan gelar Supercopa de Espana atau Super Cup di Stadion Internasional King Fahd, Senin (16/1/2023) pukul 02.00 WIB. Artikel ini berisi informasi pertandingan prediksi skor, head to head (H2H), berita tim, susunan pemain atau line up dan link live streaming Real Madrid Vs Barcelona.

El Clasicco kali ini menempatkan Real Madrid sebagai juara bertahan turnamen tersebut.

Madrid telah mencapai final untuk ketiga kalinya sejak edisi 2019-20. Mereka telah mengangkat trofi dalam dua penampilan sebelumnya di final dan akan berusaha mempertahankan gelar.

Barcelona, ​​sementara itu, berada di final untuk kedua kalinya dalam tiga musim. Mereka kalah 3-2 di final edisi 2020-21 melawan Athletic Bilbao dan kali ini akan berusaha menebus kesalahan.

Baik Real Madrid dan Barcelona mendapatkan tempat mereka di final melalui adu penalti di semifinal atas Valencia dan Real Betis. Madrid bermain imbang 1-1 melawan Valencia dengan Karim Benzema mencetak gol dari titik putih dan juga melakukan konversi dalam adu penalti.

Blaugrana, sementara itu, bermain imbang 2-2 melawan Betis, berkat gol Robert Lewandowski dan Ansu Fati. Mereka mengonversi empat penalti mereka dalam adu penalti untuk mengamankan kemenangan 4-2.

Berita Tim Real Madrid Vs Barcelona

Eder Militao diragukan tampil setelah ditarik keluar melawan Valencia di semifinal, sementara Lucas Vazquez telah dikesampingkan. Eduardo Camavinga adalah orang lain yang harus berpacu dengan waktu untuk membuatnya.

Aurelien Tchouameni dan David Alaba tidak ikut karena cedera baru-baru ini.

Untuk Barcelona, ​​​​saat ini tidak ada kekhawatiran cedera baru.

Robert Lewandowski dan Jordi Alba bebas dari suspensi domestik, memberikan dorongan besar untuk Xavi.

Real Madrid melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa Aurelien Tchouameni dan David Alaba karena masalah betis Alvaro Odriozola tidak tampil di skuat semifinal karena masalah otot.

Los Blancos juga mengalami tiga cedera dalam pertandingan melawan Valencia, yaitu Lucas Vazquez (pergelangan kaki), Eduardo Camavinga (lutut) dan Eder Militao (kepala) semuanya diganti.

Camavinga dan Militao akan masuk skuat untuk final, tetapi Vazquez akan absen hingga enam minggu.

Dani Carvajal dan Ferland Mendy harus masuk ke empat bek, sementara Modric diperkirakan akan kembali di lini tengah, dengan Camavinga akan turun ke bangku cadangan.