Garis Kemiskinan September 2022, Bangka Belitung Tertinggi Se-Indonesia, Rokok Penyumbang Terbesar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, garis K

Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp 853.226 per kapita per bulan.

Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,46 persen.

Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,74 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan

makanan.

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2022 sebesar 72,91 persen.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.

Rokok kretek filter memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 14,66 persen di perkotaan dan 16,82 persen di perdesaan.

Beras memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (14,41 persen di perkotaan dan 15,65 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras 5,60 persen di perkotaan dan 4,34 persen di perdesaan, Telur ayam ras (4,06 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan), Mie Instant (2,83 persen di perkotaan dan 2,70 di perdesaan),

dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Statistisi Madya BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sri Hapsari dalam menyampaikan BRS profil kemiskinan di kantor BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebut, angka garis Kemiskinan pada September 2022 Rp853.226,- per kapita per bulan merupakan tertinggi se-Indonesia.

"Rokok kretek filter dan beras merupakan dua komoditi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan," jelas Sri Hapsari dalam BRS yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPS Bangka Belitung, Senin (16/1/20223).

Kata Sri, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp4.436.775 per bulan naik sebesar 21,67 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp3.646.538 per bulan.

"Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 5,20 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.436.775, per rumah tangga miskin per bulan," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)