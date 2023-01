Dinner Spesial Imlek di Hotel Berbintang di Pangkalpinang Tanpa Bikin Kantong Jebol, Cek Promonya

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Nikmati makan malam (dinner) spesial Chinese New Year di hotel berbintang tanpa bikin kantong jebol.

Malam Imlek atau malam Kongian identik dengan kumpul bersama keluarga. Bagi yang merayakan Imlek, akan terasa kurang jika tidak menyantap beragam makanan khas tahun baru.

Nah, bagi kamu yang lagi cari-cari promo dinner spesial Chinese New Year, Hotel Santika Bangka saat ini menggelar promo Saturday Weekly Buffet, hanya Rp118.000 net per person.

Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu menyebut, Saturday Weekly Buffet spesial Chinese New Year ini All You Can Eat, semua konsumen dapat menikmati makan sepuasnya.

"Ada live acoustic music, lucky angpao tree dan special menu dinner Chinese New Year ini ada bebek dan ayam panggang, sup wonton, I fu mie, dan banyak lagi menu makanan lainnya," tutur Chintia Ayu kepada Bangkapos.com, Kamis (19/1/2023).

Chintia menambahkan, ada juga get 10 persen discount for My Value member.

Untuk info Chinese New Year di Santika Bangka, bisa menghubungi WA 0822-8941-6100.

Selain Santika Bangka, ada juga Imlek Buffet Dinner spesial Chinese New Year hanya Rp259.888 di Novotel Bangka Hotel & Convention Centre.

Director of Sales Novotel Bangka, Sri Sufarni menyebut, dinner spesial Chinese New Year ini bakal dimeriahkan oleh live barongsai performance.

"Untuk dinner kita All You Can Eat, jadi makan sepuasnya, yang pasti menu yang kita sajikan juga spesial Chinese New Years. Ada juga angpao tree, free flow chinese tea," imbuhnya.

Untuk info reservasi di WA 0811 717 5777 .

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)