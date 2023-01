Jadwal Tayang The Glory 2 Resmi Diumumkan Netflix, Lengkap Beserta Bocoran dan Foto Terbaru!

BANGKAPOS.COM - Netflix akhirnya umumkan kepastian jadwal tayang drama korea The Glory 2, lengkap beserta foto-foto terbaru pemerannya.

Drama Korea The Glory 2 sangat dinantikan oleh penonton yang penasaran dengan kelanjutan kisahnya.

Drama Korea yang dibintangi Song Hye Kyo ini menampilkan cerita korban bully yang balas dendam pada para pelaku saat dewasa.

Baca juga: Tabrak Gundukan Tanah di Desa Penyak Bangka Tengah, Sopir Pikap Terpental Keluar dan Meninggal

Baca juga: Bangga Anaknya Masuk Indonesian Idol, Ayah Danil Pratama Minta Dukungan Masyarakat Bangka Belitung

Baca juga: Deretan Pengeluaran Ferry Irawan yang Ditanggung Venna Melinda, Hotman Paris Geleng-geleng Kepala

Menurut informasi terbaru Netflix, The Glory Part 2 akan tayang pada 10 Maret 2023.

Tidak hanya merilis jadwal tayang drama korea The Glory 2, Netflix merilis foto cuplikan Song Hye Kyo yang sedang bersedih dan Lim Ji Hyeon yang tampak tegang ketika menelepon seseorang di drama korea The Glory 2

Netflix juga menunjukkan foto adegan Lee Do Hyun yang duduk bersama Jung Sung Il. Kira-kira apa yang sedang terjadi pada mereka?

Netflix rilis foto-foto terbaru pemeran drama korea The Glory 2 (Tangkapan Layar Twitter)

Drama Korea The Glory ditulis oleh Kim Eun Sook usai Descendants of The Sun hingga Mr. Sunshine. Drama Korea The Glory disutradarai Ahn Gil Ho yang sebelumnya sukses dengan Happiness dan Stranger 1 (Secret Forest).

Seakan ingin membuat penonton penasaran, penulis skenario Kim Eun Sook pun memberikan sedikit bocoran.

"Jika kalian sudah menonton Part 1, kalian tidak akan sabar untuk menonton Part 2."

"Detail menyegarkan dan menghangatkan terpusat di Part 2," kata Kim Eun Sook dikutip dari Kbizoom, Rabu (18/1/2023).

Sutradara Ahn Gil Ho turut menambahkan bahwa kisah pertarungan antara Dong Eun ( Song Hye Kyo) dan Yeon Jin (Lim Ji Yeon) akan mulai memanas.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bullying akan berlangsung secara dinamis dan tidak terpisahkan.

Semua cerita yang menjadi masih menjadi misteri akan terungkap di Part 2.

Baca juga: Serial Open BO Diperankan Wulan Guritno Bakal Tayang di Vidio, Begini Cara Menontonnya

Baca juga: Pernah Jadi Pengamen, Ini Profil Danil Pratama Peserta Indonesian Idol Asal Bangka Belitung

The Glory Part 1 sendiri telah ditayangkan pada 30 Desember silam.