PREDIKSI SKOR Juventus Vs Monza, Head to Head, Susunan Pemain, Berita Tim, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM, TURIN - Juventus akan melawan Monza dalam pertandingan Coppa Italia pada Jumat (20/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Artikel ini berisi informasi pertandingan, berita tim, prediksi skor, head to head (H2H), susunan pemain (line up) dan link live streaming Juventus Vs Monza.

Juventus dapat mengalihkan perhatian mereka dengan tugas Coppa Italia melawan AC Monza setelah kekalahan telak dari Napoli di Serie A.

Pasukan Massimiliano Allegri berada dalam performa terbaik selama bertahun-tahun dan meninggalkan Stadion Diego Armando Maradona dengan kekalahan terburuk mereka dalam kompetisi apa pun selama hampir tiga dekade.

Berita Tim Juventus Vs Monza

Setelah kembali ke pelatihan penuh, Dusan Vlahovic dan Juan Cuadrado sudah bisa diturunkan pada pertandingan ini.

Khusus untuk Juan Cuardrado, ia sangat dirindukan sejak awal tahun 2023. Sejak dia cederam, sisi kanana Juventus sedikit melemah.

Tak hanya itu Paul Pogba juga hampir kembali, tetapi belum akan tampil, sementara Leonardo Bonucci , Mattia De Sciglio , dan Kaio Jorge tetap absen.

Dengan Max Allegri diperkirakan akan merotasi skuatnya, pemain muda seperti Fabio Miretti , Nicolo Fagioli , Matias Soule dan pemain muda Inggris Samuel Iling-Junior siap untuk terlibat di Stadion Allianz.

Monza, sementara itu, pemain pinjaman Juventus Nicolo Rovella absen karena cedera, sementara partisipasi Dany Mota juga diragukan karena masalah otot.

Absennya Mota akan membuat Andrea Petagna atau Christian Gytkjaer - yang mencetak gol kemenangan melawan Juve pada bulan Oktober - mulai di depan, sementara penandatanganan musim panas Alessio Cragno mungkin ditawari kesempatan langka untuk tampil mengesankan jika pemain nomor satu saat ini Michele Di Gregorio diistirahatkan.

Prediksi Susunan Pemain Juventus Vs Monza

Juventus : Perin; Danilo, Rugani, Gatti; Soule, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Miretti; Kean

Monza: Cragno; Antov, Mari, Marlon; Birindelli, Pessina, Sensi, Augustus; Kolpani, Caprari; Petagna

Head to Head (H2H) Juventus Vs Monza

2022 -Monza Vs Juventus (1-0)

2021 - Juventus Vs Monza (2-1)