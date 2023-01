PSG vs Al Nassr Malam Ini, Duel Messi dan Ronaldo di Arab Saudi, Berikut Link Live Streaming via HP

PSG vs Al Nassr dan Al Hilal, Debut Ronaldo Melawan Messi, Mbappe serta Neymar, Catat Jadwalnya.

BANGKAPOS.COM, - Klub sepakbola asal Prancis, Paris Saint Germain ( PSG) akan menggelar pertandingan persahabatan bertajuk Qatar Tour 2023.

Salah satu tim yang akan menjadi lawan tanding PSG adalah gabungan klub Al Nassr dan Al Hilal.

Pertandingan PSG vs Al Nassr'> PSG vs Al Nassr digelar di Stadion King Fahd, Arab Saudi, Kamis (19/1/2023) kick off pukul 23.55 WIB.

Dalam pertandingan ini mega bintang PSG yakni Lionel Messi akan turut serta dimainkan.

Sedangkan Al Nassr akan menyertakan pemain yang baru dibelinya yakni Cristiano Ronaldo.

Penggemar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tentunya tak ingin melewatkan pertandingan ini.

Siaran langsung PSG vs Al Nassr'> PSG vs Al Nassr bisa sisaksikan melalui tayangan video Link Live Streaming yang disediakan di akhir artikel ini.

Dalam pertandingan melawan PSG, Cristiano Ronaldo dikabarkan bakal memimpin rekan-rekannya Al Nassr-Al Hilal melawan PSG yang diisi oleh Lionel Messi.

Persaingan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selalu menarik untuk disaksikan.

Keduanya yang ingin menjadi pemain terbaik di dunia saat masih berada di klub Liga Spanyol.

Lionel Messi saat itu membela Barcelona, sedangan Cristiano Ronaldo di Real Madrid.

Bahkan saat pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar lalu tak sedikit yang menginginkan Argentina vs Portugal bentrok di final.

Satu Tiket Rp 40 Miliar

Miliarder timur tengah saat ini sedang digandrungi dengan sepakbola.