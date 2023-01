Liverpool vs Chelsea, Prediksi Skor, Berita Tim, Line Up dan Link Live Streaming di Liga Inggris

BANGKAPOS.COM - Dua raksasa permainan Inggris mendekam dalam ketidakjelasan papan tengah memulai aksi Liga Premier akhir pekan ini, saat Liverpool menghadapi Chelsea di Anfield pada jam makan siang hari Sabtu (21/1/2023) pukul 19.30 WIB.

The Reds yang berada di urutan kesembilan dan Blues yang berada di urutan ke-10 hanya memiliki 28 poin untuk dibanggakan dari pertandingan papan atas mereka mendekati titik pertengahan musim, meskipun tuan rumah memiliki satu pertandingan lebih banyak dari rekan-rekan ibukota mereka.

Pratinjau pertandingan

Hanya beberapa hari setelah dipaksa untuk menyaksikan pertandingan "terburuk" dalam karir Liverpoolnya dengan kekalahan 3-0 di Brighton & Hove Albion, Jurgen Klopp mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal tanggapan ketika The Reds bertandang ke Wolverhampton Wanderers untuk pertandingan mereka. Putaran ulang putaran ketiga Piala FA pada hari Selasa.

Gol luar biasa dari Harvey Elliott membukukan tempat Liverpool di babak keempat melalui kemenangan 1-0 - dan dengan itu perjalanan lain ke Stadion Amex untuk menghadapi Brighton - saat raksasa Merseyside akhirnya mengklaim kemenangan pertama mereka di tahun 2023 pada upaya keempat.

Kekalahan di Amex menandai pertama kalinya sejak 1993 bahwa Liverpool menderita kekalahan liga berturut-turut pada awal tahun kalender, dan musim tanpa sepak bola Eropa memberi isyarat agar The Reds tidak menikmati perubahan haluan yang luar biasa dalam beberapa bulan mendatang, karena mereka berada dua poin dari Brighton di urutan ketujuh dan terpaut 10 poin lagi dari tempat Liga Champions.

Clean sheet pertama dalam tujuh pertandingan di Molineux adalah pemandangan yang menyakitkan mata, seperti rekor kandang Liverpool yang angkuh di Liga Premier, karena mereka hanya kalah sekali dari 32 pertandingan papan atas terakhir mereka di Anfield dan telah mencetak 23 gol di kandang. rumput sejauh ini - hanya Manchester City yang memiliki lebih banyak di liga musim ini.

Sejak kekalahan 1-0 dari Fulham pada Maret 2021, pasukan Klopp gagal mencetak gol dalam pertandingan kandang Liga Premier, dan pelatih Jerman itu akan memimpin pertandingan ke-1.000 sebagai manajer akhir pekan ini, tidak diragukan lagi mengincar tiga poin yang tak ternilai harganya. merayakannya dengan cara yang benar.

Berbicara tentang tim-tim terhormat yang akhirnya memenangkan pertandingan pertama mereka di tahun kalender, Chelsea besutan Graham Potter berhutang budi kepada Thiago Silva dan Kepa Arrizabalaga selama kunjungan Crystal Palace, tetapi pembangkit tenaga listrik London Barat baru saja melewati batas dalam 1- 0 kemenangan .

Sundulan Kai Havertz dengan 64 menit berlalu memisahkan dua rekan ibu kota di Stamford Bridge, di mana pemain baru Mykhaylo Mudryk diluncurkan setelah Chelsea mengalahkan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Ukraina yang berperingkat tinggi - perolehan kelima mereka dari jendela musim dingin yang sibuk.

Setelah menghindari pertandingan keempat tanpa kemenangan di Liga Premier, Chelsea hampir mempertahankan posisi paruh atas mereka di posisi ke-10 - di belakang Liverpool karena selisih gol dan dengan jarak yang sama untuk mencapai posisi tujuh besar dan Liga Champions.

Potter terus mendapat dukungan dari dewan Chelsea, meski hanya memenangkan dua dari 10 pertandingan terakhirnya di Premier League, dan The Blues telah memulai lima pertandingan tanpa kemenangan di kandang sejak mengalahkan Aston Villa. pada bulan Oktober.

Kedua pertemuan Liga Premier antara Liverpool dan Chelsea berakhir imbang musim lalu sebelum The Reds mengalahkan The Blues di final Piala FA dan Piala EFL melalui adu penalti, tetapi tim Klopp tidak dapat mengandalkan kehebatan jarak 12 yard mereka untuk menimbulkan lebih banyak kesengsaraan pada The Blues di sini.

Berita Tim