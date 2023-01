Solusi Belanja Pintar Chinese New Years di Hypermart Pangkalpinang, Banjir Produk Harga Murah, Displasy produk diskon,

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Solusi belanja pintar spesial Chinese New Years di Hypermart Pangkalpinang, banyak banget promo produk harga murah.

Mulai dari spesial hicard premium member periode 20-23 Januari 2023, dapat potongan langsung setiap hari Rp15.000.

Ada juga potongan harga spesial pembayaran digital menggunakan Ovocash, Go-pay, dan Shopee Pay.

Seperti Jeruk Kino 103 per 100 gramnya Rp2.190, bayar pakai Ovocash dapat potongan Rp2.000 per kilogram (Kg). Susu Greenfield fresh milk 1 liter cuma Rp22.800, beras Hoki, Topi koki setra remos seharga Rp56.900.

Ada juga lebih murah bayar pakai Go-Pay minyak goreng Fortune kemasan 2 liter hanya Rp33.900, minyak goreng Camar, Harumas hanya Rp30.900, kemudian Sunligh pouch 650ml beli 2 hanya Rp19.690, dan banyak lagi promo produk lainnya.

Sementara spesial Chinese New Years ada Lee Kum Ke Oyster Sauce panda 770 gram seharga Rp46.580, kunci all varian Rp10.990, Longans kalengan Rp41.880, Sunpride Pineapple hanya Rp19.880, dan masih banyak produk lainya.

Marketing Hypermart BTC Pangkalpinang Riswanto menyebut, spesial Chinese New Years ini berlaku periode 20-23 Januari 2023.

Dengan macam-macam produk diberi promo harga murah.

"Mulai dari promo hyper, promo spesial kartu kredit, ada juga daily fresh seperti daging rendang kerbau hanya Rp11.590, ayam broiler hanya Rp34.500, dan banyak lagi lainnya," ungkap Riswanto kepada Bangkapos.com, Jumat (20/1/2023).

Tidak hanya itu, kata Riswanto ada juga spesial buah-buahan seperti apel per 100 gram hanya Rp3.390, jeruk kino Rp2.190 per 100 gram, dan buah naga Rp2.690 per 100 gram.

"Ada juga beli banyak lebih hemat, kami Hypermart Pangkalpinang memang pilihan tepat untuk belanja bulanan anda. Solusi belanja pintar hanya di Hypermart Pangkalpinang," kata Riswanto.

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)