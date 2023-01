H-1 Jelang Imlek Harga Cabai Rawit di Pangkalpinang Turun, Pedagang Akui Sepi Pembeli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- H-1 jelang perayaan Imlek 2023 harga komoditas cabai rawit, yang beberapa bulan lalu sempat melejit kini sudah merangkak turun.

Pantauan Bangkapos.com di pasar induk pembangunan Kota Pangkalpinang, harga cabai rawit kini rata-rata seharga Rp60.000 per kilogramnya.

Sebelumnya, cabai rawit sempat menyentuh angka Rp80.000 per kilogram.

Meski harga yang sudah turun, tapi pedagang di pasar mengaku justru sepi pembeli.

Kata Iswadi pedagang cabai di pasar induk pembangunan Kota Pangkalpinang meski H-1 jelang Imlek pembeli justru sepi.

Menurutnya, antusias pembeli tidak seperti saat jelang idul fitri yang ramai pembeli.

"Kalau yang beli bisa disebut sepi lah, mungkin orang sudah beli sejak jauh-jauh hari juga. Beda sama idul fitri Kalau H-1 seperti ini pasti ramai," sebut Iswadi saat ditemui Bangkapos.com, Sabtu (21/1/2022).

Dia mengatakan, untuk komoditas cabai sudah turun sejak beberapa minggu terakhir, sebab banyak petani lokal yang panen raya.

"Kalau harga dari luar mungkin masih mahal, tapi kita dibantu oleh panen raya dari lokal jadi harganya sudah turun, kaki jual per kilogramnya Rp60.000 untuk yang petik dan Rp50.000 untuk yang biasa," jelasnya.

Pedagang cabai di pasar induk pembangunan Kota Pangkalpinang, Sabtu (21/1/2023) (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sementara, harga cabai merah panjang seharga Rp40.000, bawang merah Rp40.000, bawang putih Rp26.000.

"Sebelumnya kentang yang naik signifikan itu dan sampai sekarang belum ada penurunan, kami masih jual Rp18.000 per kilogram," ungkap Iswadi.

Senada dengan Iswadi, Jo (41) pedagang di pasar yang sama juga mengaku meski jelang perayaan Imlek, tapi sepi pembeli.

Diakuinya, antusias orang-orang belanja tidak seperti jelang hari-hari besar seperti idul fitri.

"Kalau yang beli biasa aja lah, orang Cina tidak terlalu masak-masak mungkin jadi kami biasa aja. Untuk cabai rawit sekarang per onsnya Rp8.000 sudah turun, kalau kemarin per kilogram mau Rp80.000 Kalau sekarang per kilogramnya Rp60.000," jelas Jo.

Sementara, kata Jo untuk bawang merah Rp45.000, cabai merah panjang Rp50.000, bawang putih Rp30.000.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)