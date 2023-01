JADWAL Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga 1 Malam Ini Lengkap dengan Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM, - Penggemar sepakbola malam ini Sabtu (21/1/2023) akan disuguhkan dengan banyak pertandingan menarik dan seru untuk disaksikan.

Premier League atau Liga Inggris pekan ke 21 akan diawali dengan pertandingan Big Match, Liverpool vs Chelsea.

Kedua tim saat ini berada saat ini mengoleksi poin sama 28 sama-sama ingin meraih kemenangan.

Liverpool saat ini berada di posisi ke 18 Klasemen Liga Inggris, dan Chelsea berada di posisi 19.

Hasil positif yang di dapatkan malam ini akan membawa salah satunya naik hingga 3 peringkat klasemen Liga Inggris.

Selanjutnya ada pertandingan Bournemouth vs Nottm Forest, Leicester vs Brighton, Southampton vs Aston Villa dan West Ham vs Everton.

Sedangkan di Liga Italia atau Seri A pekan ke 19 malam ini Sabtu (21/1/2023) akan mempertandingkan Verona vs Lecce.

Sehari kemudian laga seru, Salernitana vs Napoli.

Sementara itu di Liga Spanyol atau La Liga malam ini menyuguhkan 2 pertandingan seru.

Rayo Valevano vs Real Sociedad, selanjutnya Espanyol vs Betis

Dan tak ketinggalan bagi penggemar sepakbola tanah air.

Sabtu (21/1/2023) sore duel klasik PSIS Semarang vs Arema Malang.

Kemudian PSS vs RANS dan dilanjutkan dengan pertandingan Borneo vs Barito

Selengkapnya berikut jadwal pertandingan sepakbola hari ini: