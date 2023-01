Molen Minta DMI Pangkalpinang Terus Lakukan Inovasi, Ini Alasannya

Anggota DMI Kota Pangkalpinang saat mengikuti rapat kerja PD DMI di Ruang OR Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota setempat, Sabtu (21/1/2023).

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Jajaran Dewan Masjid Indonesia atau DMI diminta untuk terus berinovasi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Inovasi ini harus dilakukan karena perkembangan zaman serta agar program yang berjalan tidak stagnan.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, setelah hampir dua tahun terakhir dari 167 Masjid dan Musala sudah sebanyak 83 Masjid yang kunjungi.

Ini untuk melakukan program Gerakan Bangun Subuh Warga Pangkalpinang atau akronim Gerbang Surga PGK.

“Ke depannya saya berharap ada inovasi baru lagi agar variasi. Ini dilakukan agar tidak bosan masyarakat di lapangan, karena masjid hampir 60-70 persen sudah semua kita datangi,” kaya dia kepada Bangkapos.com usai membuka Rapat Kerja PD DMI di Ruang OR Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota setempat, Sabtu (21/1/2023).

Molen sapaan akrabnya mengungkapkan, selama dua tahun kehadiran DMI memang semakin terkenal. Hal ini tak terlepas dari inovasi yang dilakukan.

DMI sendiri dinilai sudah sangat membantu pemerintah dalam kegiatan penguatan umat. Oleh sebab itu, ke depan penguatan akan dilakukan dengan cara yang lebih bervariasi lagi.

Satu di antaranya dengan menghadirkan perwakilan lima orang dari setiap perangkat daerah saat kegiatan Gerbang Surga PGK.

Mereka dihadirkan untuk mendengar sekaligus berdialog apa menjadi keluhan dari masyarakat. Bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi juga sosial budaya dan politik.

“Baik masalah air, listrik, lampu jalan, drainase segala macam. Kebosanan selama dua tahun terakhir ini sudah mulai terlihat, harus ada variasi biar lebih menarik inovasi seperti itu,” jelas Molen.

Diakui politisi PDI-P ini, sejauh ini program dari DMI banyak menimbulkan kesejukan. Bahkan sekarang ini rasanya asyik dengan hadirnya DMI dalam mensyiarkan agama Islam.

Maka dari itu pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama berinovasi.

Terlebih pada awal tahun 2023 ini gaji para marbot Masjid telah dinaikkan. Dari yang semula Rp150 ribu per orang per bulan, kini naik menjadi Rp300 ribu per bulan.

Tentunya ini harus diiringi dengan inovasi yang dilakukan oleh para marbot.