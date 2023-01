Akun Instagram Verrel Bramasta Hilang Usai Masuk Parpol dan Pamer Rumah Baru, Tulis Pesan di Twitter

BANGKAPOS.COM - Akun Instagram Verrel Bramasta mendadak hilang. Lewat Twitter, anak sulung Venna Melinda menyampaikan salam perpisahan dengan akun Instagram miliknya, Sabtu (21/1/2023) sore

"Goodbye Instagram...," cuitan Verrell Bramasta.

Diketahui, Instagram Verrell Bramasta memang tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan apa pun.

Saat membuka link Instagram Verrel halaman beranda menampilkan tulisan "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram,"

Sementara di akun adiknya, Athalla Naufal, sedang mengusahakan agar akun kakaknya dapat kembali.

"Nih guys ada yang lagi sedih IG-nya ilang nih, kita lagi mengupayakan mengembalikan ya," ujar Athalla sambil menyorot Verrel di Instastory dilihat Bangkapos.com, Minggu (22/1/2023).

Athalla Naufal juga menyorot seorang pria yang disebut sedang mencoba mengembalikan Instagram Verrell Bramasta.

"Mas sedang mengupayakan ya? Sang IT lah," sambung Athalla Naufal bercanda.

"Yang tahu cara balikin IG-nya tolongin dong," tulis Athalla.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti apa penyebab akun Verrell hilang. Yang jelas, keluarga Verrell belakangan lagi kena musibah.

Pamer rumah baru

Verrel padahal baru saja memamerkan rumah barunya di daerah Sentul sesaat sebelum akunnya hilang.

Menurut pengakuan Verrell dirinya sengaja membangun rumah di Sentul karena ingin dekat dengan rumah Ivan Fadilla.

Sementara rumahnya yang ia bangun di Jakarta berdekatan dengan Venna Melinda.