PREDIKSI Skor Barcelona vs Getafe Malam Ini di Liga Spanyol, H2H, Line Up dan Link Live Streaming

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe malam ini di Liga Spanyol, Senin (23/1/2023) dini hari

BANGKAPOS.COM, - Jadwal pertandingan Liga Spanyol pekan ke-18 malam Ini, Minggu (22/1/2023) akan mempertemukan pemuncak Klasemen Liga Spanyol, Bercelona berhadapan dengan Getafe.

Pertandingan Barcelona vs Getafe'> Barcelona vs Getafe yang digelar di Spotify Camp Nou, Kick Off mulai pukul 00.30 WIB, Senin (23/1/2023).

Beberapa Link Live Streaming Barcelona vs Getafe'> Barcelona vs Getafe yang disiarkan melalui online disematkan di akhir artikel ini.

Melawan Getafe, akan dijadikan peluang bagus bagi Barcelona untuk mendulang poin demi mengokohkan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol 2022/2023 atau La Liga 2022/2023 .

Saat ini Barcelona menduduki puncak klasemen liga Spanyol dengan perolehan 41 poin dari 16 pertandingan.

Sedangkan posisi kedua ditempel oleh musuh bebuyutan El Barca yakni Real Madrid dengan 38 poin.

Hasil wajib menang harus diraih oleh Barcelona agar tak disalib oleh Real Madrid.

Melawan Getafe, Barcelona memiliki catatan bagus.

Dari 5 pertemuan terakhir Barcelona meraih 3 hasil menang dan 1 seri.

Semantara Getafe hanya sekali berhasil mengalahkan Barcelona.

Skuad asuhan Xavi Hernandez saat ini sedang dalam kekuatan penuh.

Dari 5 laga terakhir El Barca belum terkalahkan yakni 4 meraih kemenangan dan 1 kali seri.

Pertandingan terakhir Barcelona menang 5-0 saat melawan Ceuta di Copa Del Rey.

Barcelona juga berhasil mengalahkan rivalnya Real Madrid di Supercopa dengan skor 3-1.