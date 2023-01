PREDIKSI SKOR dan Live Streaming Arsenal Vs Manchester United, Peluang The Gunners Kurangi Pesaing

BANGKAPOS.COM -- Arsenal akan menamu Manchester United malam ini, , Minggu (22/1/2023) Pukul 23.30 WIB. Kemenangan artinya mengurangi persaingan perebutan tahta Liga Primer tahun ini.

Arsenal duduk dengan nyaman di puncak klasemen Liga Premier; unggul delapan poin dari juara bertahan Manchester City setelah Manchester United memberi mereka kekalahan 2-1 di Derby Manchester akhir pekan lalu.

Jika bisa menang, Arsenal akan memantapkan posisinya dan mengurangi jarak mereka dengan runner up.

Artikel ini berisi informasi pertandingan, prediksi skor, head to head (H2H), susunan pemain (line up), link live streaming Arsenal Vs Manchester United.

The Gunners yang halus dan mengesankan, Arsenal, juga menepis Tottenham 2-0 dalam penampilan dominan lainnya di hari yang sama. Arsenal hanya kalah sekali musim ini dan kekalahan itu melawan Manchester United.

Jika Arsenal kalah dari Manchester United untuk kedua kalinya, Setan Merah akan menemukan diri mereka hanya tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen dan akan berada dalam perburuan gelar.

Manchester United telah memenangkan lima pertandingan liga berturut-turut dan hanya kebobolan dua kali selama perjalanan yang mengesankan ini, jadi pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi kredensial gelar Arsenal.

Menuju pertandingan ini United duduk di urutan ketiga dalam tabel, hanya satu poin di belakang Manchester City yang berada di posisi kedua dan dapat melompati tetangga mereka dengan kemenangan, asalkan City gagal memenangkan pertandingan mereka melawan Wolves di kandang.

Berita Tim Arsenal Vs Manchester United

Arteta telah menawarkan harapan bahwa kapten klub Aubameyang dapat kembali untuk pertandingan ini, setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena ibunya tidak sehat.

Situasi pemain berusia 31 tahun itu sangat tidak menentu, tetapi jika tersedia ia diharapkan untuk langsung kembali ke starting XI, setelah mencetak gol dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya melawan Man United.

Memang, setelah mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan di pertandingan sebelumnya, Aubameyang bisa menjadi pemain kedua yang mencetak gol kemenangan di kedua pertandingan papan atas untuk Arsenal melawan Man United, meniru Jimmy Brain dari 1925-26.

Thomas Partey dan Emile Smith Rowe keduanya keluar dengan keluhan otot kecil melawan Southampton dan akan dinilai sebelum kickoff untuk yang satu ini, sementara pemain baru Martin Odegaard tersedia tetapi mungkin tidak langsung dimasukkan ke dalam lineup awal karena baru saja tiba.

Kieran Tierney juga diragukan karena cedera kaki, sedangkan pertandingan ini kemungkinan akan datang terlalu cepat untuk Dani Ceballos dan Pablo Mari , keduanya diperkirakan akan kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan.

Man United akan memeriksa kebugaran Eric Bailly , yang seharusnya menghadapi Sheffield United tetapi terpaksa mundur setelah mengalami cedera saat latihan.