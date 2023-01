Serial The Last of Us Curi Perhatian, Syuting di Indonesia hingga Diperankan Cristine Hakim

Cristine Hakim dalam episode 2 serial The Last of Us (2023) yang tayang Senin (23/1/2023)

BANGKAPOS.COM - The Last of Us yang tayang di HBO kembali santer jadi perbincangan hangat masyarakat Tanah Air.

SeriaTV adaptasi game terbesar itu diketahui syuting di Indonesia.

Beberapa landmark seperti kota Jakarta, lobby Kemenkes RI, pelat nomor DK asal Bali, hingga pemainnya, aktor senior Christine Hakim membuat serial yang baru tayang dua episode ini begtiu ramai di publik.

Nama Christine Hakim pun duduk di trending topik Twitter, Senin (23/1/2023).

"christine hakim ate this up, bu ratna supremacy," tulis salah satu akun.

"Legendary actress Christine Hakim who has won 10 Citra awards throughout her career will appear on HBO hit series ‘THE LAST OF US’ episode 2 as a scientist," tulis yang lainnya.

Dari cuitan yang beredar, Christine Hakim muncul di akhir episode 2 sebagai ilmuwan. Usut punya usut perannya ada sangkut paut dengan infeksi yang tersebar di Indonesia.

Dikutip dari beberapa sumber, Christine Hakim sempat menolak tawaran bermain dalam serial ini karena masih pandemi.

Namun karena dukungan suami dan cucunya ia pun berangkat ke Kanada untuk syuting The Last of Us. Diketahui, sang cucu juga bermain gim The Last of Us.

Sinopsis The Last of Us

The Last of Us adalah film serial dengan genre drama yang berlatar dalam dunia setelah bencana wabah infeksi parasit.

Diketahui wabah parasit tersebut berasal dari jamur Cordyceps.

Dalam film The Last of Us, Cordyceps yang menjadi parasit tersebut mengambil alih kesadaran tubuh manusia yang menjadi inangnya.

Film serial The Last of Us mengambil setting waktu 2023 dimana infeksi dari wabah jamur Cordyceps tersebut telah mengambil setengah penduduk Amerika.