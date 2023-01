Update Harga Hp Samsung Januari 2023, Ada Potongan Harga untuk Z Flip4, Z Fold4, S22, M23 dan M53

BANGKAPOS.COM - Update harga Hp Samsung di akhir bulan Januari 2023. Sejumlah ponsel mengalami penurunan termasuk paket cashback dari Samsung Indonesia.

Ada beberapa cashback yang ditawarkan, mulai dari program cuci gudang hingga penawaran Imlek.

Untuk produk cuci gudang yang akan berakhir pada 31 Januari 2023, Samsung memberikan potongan harga hingga Rp4 juta.

Berikut daftar Hp promo cuci gudang Samsung Indonesia.

* Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256GB

Cashback up to Rp 1.250.000, Voucher Cashback "CLEARANCE250K" Free Gifts*

Rp 13.999.000

*Free SC+ 6 Months via SGI

*Free Youtube Premium for 4 Months* & OneDrive for 6 Months

* Samsung Galaxy Z Fold4 512GB

Cashback up to Rp 2.000.000, Voucher Cashback "CLEARANCE400K", Free Gifts*

Rp 24.599.000

*Free SC+ 6 Months via SGI

*Free Youtube Premium for 4 Months* & OneDrive for 6 Months

* Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12GB/256GB

Voucher Cashback "CLEARANCE300K"

Rp 18.699.000

* Samsung Galaxy S22+ 5G 8GB/256 GB

Voucher Cashback "CLEARANCE250K"

Rp 15.749.000

* Samsung Galaxy S22 5G 8GB/256 GB

Voucher Cashback "CLEARANCE200K"

Rp 12.799.000

* Samsung Galaxy M23 5G 6GB/128GB

Get Instant Discount Rp 200.000, Voucher Cashback "CLEARANCE100K", Free Gifts*

Rp 3.399.000

*Free SC+ 1 Year via SGI, Youtube Premium 2 Months & Spotify 3 Months

*Free Travel Adapter 25W (Non Cable)

* Samsung Galaxy M33 8/128GB

Get Instant Discount Rp 500.000, Voucher Cashback "CLEARANCE100K", Free Gifts*

Rp 3.599.000

*Free SC+ 1 Year via SGI, Youtube Premium 2 Months & Spotify Premium 3 Months

*Free Travel Adapter 25W (Non Cable)

* Samsung Galaxy M53 5G 8GB/256GB

Get Instant Discount Rp 500.000, Voucher Cashback "CLEARANCE200K", Free Gifts*

Rp 5.599.000

*Free SC+ 1 Year via SGI, Youtube Premium 2 Months & Spotify 3 Months

*Free Travel Adapter 25W (Non Cable)

* Galaxy Tab S8 Ultra 5G 12GB/256GB

Get Trade-in Cashback Rp 4.000.000, Free Keyboard Cover*, Free Youtube Premium for 4 Months*

Rp 15.999.000

*redeem via SGI

* Samsung Galaxy Tab S8+ 5G 8GB/256GB

Get Trade-in Cashback Rp 3.000.000, Free Keyboard Cover*, Free Youtube Premium for 4 Months*

Rp 13.999.000

*redeem via SGI

* Samsung Galaxy Tab S8 5G 8GB/128GB

Get Trade-in Cashback Rp 2.000.000, Free Keyboard Cover*, Free Youtube Premium for 4 Months*

Rp 10.999.000

*redeem via SGI

* Samsung Galaxy Tab S8 Wi-fi

Get Trade-in Cashback Rp 2.000.000, Free Keyboard Cover*, Free Youtube Premium for 4 Months*

Rp 7.899.000

*redeem via SGI

* Samsung Galaxy Tab S7 FE

Get Instant discount Rp 1.000.000, Free Youtube Premium for 4 Months*

Rp 8.499.000

*redeem via SGI

* Samsung Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Get Instant Discount Rp 100.000, Free Youtube Premium for 2 Months*

Rp 2.399.000

*redeem via SGI

(*)