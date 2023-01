Bocoran Sinopsis Film Mendua Episode 7, Sekar Umumkan Rencana Perceraian di Acara Ultah Ayah Bella

BANGKAPOS.COM - Film series Mendua memasuki episode ke 7 pada pekan ini. Apa yang akan terjadi dalam hubungan rumah tangga Sekar dan Ivan?

Mengutip trailernya yang telah dimunculkan, hubungan keluarga tersebut memasuki babak baru.

Sekar mulai berani terang-terangan mengungkapkan apa yang terjadi di rumah tangganya.

Bahkan di acara resmi yakni perayaan hari ulang tahun pernikahan orang tua Bella, Sekar membeberkan hubungan Ivan dan Bella.

Ia mengungkapkan rumah tangganya dalam sidang perceraian, dan Ivan meminta hak asuh atas Dennis.

Apa yang akan terjadi selanjutnya:

Berikut link Trailer Film Series Mendua yang tayang di Disney ==> https://www.hotstar.com/id/mendua-episode-7-trailer/1260128574

Adegan Panas

Film Drama ' Mendua' yang sedang tayang di Disney+ menampilkan adegan mesra Chicco Jerikho dengan Adinia Wirasti dan Tatjana Saphira.

Drama Mendua bisa disebut The World of the Married (2020) adalah drama yang mengadopsi serial Inggris populer berjudul Doctor Foster (2015).

Versi korea drama tersebut cukup laris, dengan Han So Hee yang sukses memerankan seorang pelakor.

Di Indonesia, drama ini digarap sutradara Pritagita Arianegara dengan pemeran utama Adinia Wirasti, Chicco Jerikho, hingga Tatjana Saphira.

Drama ini tak hanya bercerita tentang perselingkuhan, tetapi ada sejumlah adegan mesra yang dimainkan para pemeran.

Mendua berkisah tentang kehidupan Sekar (Adinia Wirasti), seorang dokter dengan kehidupan nyaris sempurna karena memiliki karier gemilang dan keluarga kecil bahagia.