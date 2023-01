Di awal Tahun 2023, Bank Sumsel Babel Raih penghargaan SLE 2023

BANGKAPOS.COM -- membuka tahun 2023 dengan prestasi, itulah yang dapat dilihat dari Bank kebanggaan wong kito, Bank Sumsel Babel kembali menorehkan dan menambah deretan prestasi.

Kali ini Bank Sumsel Babel mendapatkan Penghargaan dalam 6th Satisfaction, Loyalty & Engagement Award 2023 sebagai salah satu The Best Bank in Satisfaction, Loyalty & Engagement Award 2023 with Corporate Reputations.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Infobank yang bekerjasama dengan MRI, Rabu (25/1/2023) di Hotel Shangrila Jakarta.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin yang dalam Hal ini diwakili oleh Direktur Operasional Bank Sumsel Babel Oktiandi turut hadir untuk menerima secara langsung penghargaan bergengsi tersebut.

“Alhamdulillah, di awal tahun 2023 ini kita buka dengan prestasi yang luar biasa ini” ungkap Direktur Operasional Bank Sumsel Babel yang didampingi Pemimpin Bagian Divisi Sekretaris Perusahaan Nurhanim Farida dan Pemimpin Bagian Divisi Operasional dan Pelayanan Linpatralisda," ungkapnya.

“Semoga prestasi ini dapat memotivasi BSB NIAN (*sebutan untuk Karyawan Bank Sumsel Babel) untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah, " harap Oktiandi.

Ia juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung serta seluruh stakeholders juga mitra strategis lainnya.