Pak Cik Kario Keluhkan Pemda Kurang Memperhatikan Pemantun, Harap Ada Wadah untuk Berkarya

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Sudah 36 tahun, pria yang kerap disapa Pak Cik Kario ini menekuni budaya berpantun. Sejak usia sembilan tahun katanya, hingga saat ini, dia masih terus ingin melestarikan budaya pantun, budaya milik orang melayu ini.

Namun, warga asal Kurau Bangka Tengah (Bateng) ini merasa pelaku seni pemantun kurang menjadi perhatian dari pemerintah daerah, hal ini mengkhawatirkannya.

Sebab dia takut kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dapat menurunkan minat pemantun untuk terus berkarya.

"Saya lihat di Bangka Belitung tidak seperti di Kepri, kita kurang perhatian dari pemerintah daerah. Kita sebagai seniman pantun itu hanya diperlukan pada waktu tertentu, setelah itu tidak dipakai lagi," ujar Pak Cik Kario, Kamis (26/1/2023).

Padahal menurut penyiar radio ini, Bangka Belitung adalah suatu rumpun melayu, tentu ada pantun. "Di mana ada Melayu disitu ada pantun, di mana ada pantun di situ ada Melayu, karena kita Melayu kepulauan," kata Pak Cik Kario.

Sejauh ini, dia merasa belum ada panggung yang dapat menampung pemantun dalam berkarya melestarikan budaya pantun.

"Misal di Malaka, saya pernah ke sana, di situ ada perkampungan seni, mereka bisa berkarya. Kita harap terketuk hati pemerintah daerah kita untuk membuat tempat kita berkarya, tidak hanya pantun tapi seluruh seni," katanya.

Dia berharap kedepannya budaya pantun tetap terus lestari dan ada penerusnya hingga nanti. "Saya ingin melestarikan pantun di Babel, menjamur seperti jamur di musim hujan, banyak artinya. Kalau saya meninggal dunia, akan laris pewaris-pewaris saya atau pemantun," kata Pak Cik Kario.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus mendorong kelestarian budaya daerah.

Bahkan pemprov selalu berusaha memberi panggung agar para pelaku seni dan seniman dapat berkarya. "Kita sediakan panggung, setiap ada acara maka kita tampilkan budaya lokal. Kalau budaya menghasilkan produk-produk itu juga kita promosi-promosi UMKM," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin saat ditemui Bangkapos.com, Kamis (26/1/2023).

Promosi produk dari hasil karya berbau budaya daerah ini akan disaji pula dekat Terminal Bandara. "Tanggal 2 kalau tidak salah, di terminal 3 Bandara Cikarang Soekarno Hatta akan ada promosi itu, intinya kita dorong budaya lokal," katanya.

Selain Pemprov memberi panggung untuk pelaku seni, pemprov telah mengalokasikan sekitar Rp2 miliaran berupa bantuan insentif untuk pemuka adat di setiap desa.

Sub Kordinator Budaya dan Kesenian Tradisional Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudpora) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Pupung P Damayanti mengatakan setiap pemuka adat setiap desa mendapat bantuan insentif seni sebesar Rp6 juta per tahun.

"Tahun ini masih ada bantuan insentif untuk pemuka adat yang bertugas melestarikan budaya di masing-masing desa, ada 391 desa dan kelurahan dibantu, per bulan Rp500 ribu per pemuka adat per desa," ujar Pupung.