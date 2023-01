Pengunjung Keberatan Jika Tarif Pantai Pasir Padi Pangkalpinang Naik Tanpa Ada Tambahan Fasilitas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bakal segera menetapkan kenaikan tarif retribusi masuk di beberapa kawasan objek wisata.

Satu di antaranya retribusi masuk kawasan Pantai Pasir Padi, dari Rp2.000 per motor dan Rp4.000 per mobil. menjadi sebesar Rp4.000 per orang.

Mengenai rencana tersebut, seorang pengunjung Pantai Pasar Padi bernama Erna, mengatakan, dirinya tidak keberatan ada kenaikan tarif, asalkan diikuti penambahan beberapa fasilitas.

Sejumlah pengunjung yang menggunakan kendaraan membayar retribusi di loket Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang, Kamis (26/1/2023). (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)

"Kira-kira untuk apa dulu naiknya? Misalkan untuk menambah fasilitas, parkiran, atau membuat gimana caranya air tidak sampai ke jalan, tidak masalah juga," kata Erna kepada Bangkapos.com, Kamis (26/1/2023).

Apabila kenaikan itu diterapkan, menurutnya, biaya masuk yang harus dibayar tentu akan berubah menjadi lebih dari dua kali lipat.

"Misalkan kami ini, berlima, tadi pakai mobil cuma bayar Rp4 ribu. Tapi misal itu dijalankan, berarti sudah Rp20 ribu, banyak selisihnya," tambahnya.

Dia juga berharap kenaikan itu diberlakukan apabila semua fasilitas pendukung sudah terpenuhi dan juga akses jalan yang rusak diterjang ombak sudah diperbaiki.

"Diperbaiki lagi lah, kalo gini-gini saja tidak setuju. Jalan rusak itu diperbaiki dan parkir juga lebih ditata. Karena kalau Sabtu Minggu macet kan, susah mau masuk ataupun keluar," tegasnya.

Sementara itu, Akian, pengunjung Pantai Pasir Padi lainnya, lebih setuju apabila kenaikan itu berlaku per kendaraan, bukan dihitung per orang.

Deretan lapak pedagang di kawasan Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang. Kamis (26/1/2023) (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)

"Misal, langsung saja per motor Rp10 ribu, per motor Rp5 ribu. Kan lebih irit misal kita ramai-ramai," kata Akian.

Akian berpendapat, apabila dihitung per orang, akan menghambat dan menimbulkan lebih banyak antrean ketika pembayaran di pintu masuk.

"Kalau langsung per mobil kan enak, misal mesti dihitung orangnya susah juga. Pasti akan membuat antrean panjang, misalkan hari-hari libur," keluhnya.

Selain pengunjung, warga yang berjualan di area wisata kota itu juga ikut berkomentar ketika mendengar rencana kenaikan retribusi .

Hal itu diungkapkan oleh Aminah, pedagang di kawasan Pantai Pasir Padi. Dia mengaku khawatir apabila kenaikan itu membuat pengunjung semakin sepi.

"Sebenarnya ikut saja aturannya. Tetapi misal membuat pengunjung berkurang, itu yang kami khawatir. Takutnya mereka akan memilih tempat lain untuk dikunjungi," kata Aminah.

Dirinya berharap rencana penerapan kenaikan retribusi masuk Pantai Pasir Padi bisa ditinjau lagi, sehingga tidak membuat penghasilannya menurun.

"Itu lah, kalau bisa dipertimbangkan lagi. Bukan kita tidak mau sesuai aturan, tapi takut pantai ini jadi sepi karena pengunjung memilih ke tempat lain," ucapnya. ( Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)