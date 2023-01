Pj Gubernur Upayakan Beri Panggung Pelaku Seni, Anggarkan Rp2 Miliar Bantuan Insentif Pemuka Adat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus mendorong kelestarian budaya daerah.

Bahkan pemprov selalu berusaha memberi panggung agar para pelaku seni dan seniman dapat berkarya.

"Kita sediakan panggung, setiap ada acara maka kita tampilkan budaya lokal. Kalau budaya menghasilkan produk-produk itu juga kita promosi-promosi UMKM," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin saat ditemui bangkapos.com, Kamis (26/1/2023).

Dia membeberkan promosi produk dari hasil karya berbau budaya daerah ini akan disaji pula dekat Terminal Bandara.

"Tanggal 2 kalau tidak salah, di terminal 3 Bandara Cikarang Soekarno Hatta akan ada promosi itu, intinya kita dorong budaya lokal," katanya.

Selain pemprov memberi panggung untuk pelaku seni, pemprov telah mengalokasikan sekitar Rp2 miliaran berupa bantuan insentif untuk pemuka adat di setiap desa.

Sub Kordinator Budaya dan Kesenian Tradisional Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudpora) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Pupung P Damayanti mengatakan setiap pemuka adat setiap desa mendapat bantuan insentif seni sebesar Rp6 juta per tahun.

"Tahun ini masih ada bantuan insentif untuk pemuka adat yang bertugas melestarikan budaya di masing-masing desa, ada 391 desa dan kelurahan dibantu, per bulan Rp500 ribu per pemuka adat  per desa," ujar Pupung.

Bantuan insentif ini menjadi satu diantara implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 2017 untuk kemajuan kebudayaan daerah.

"Ke depan kita akan berusaha bantuan insentif itu, kita coba diberikan kepada sanggar dan pelatih yang konsen disanggar yang melatih. Satu lagi maestro, nanti 2024 akan kita coba usulkan," katanya.

Tak hanya itu, Pemprov Babel akan menggelar tari masal dalam momentum Hari Tari Dunia yang jatuh pada tanggal 29 April 2023 nanti.

"Perhatian budaya tradisi dari Pemprov, Alhamdulilah ada perbaikan tahun ini, kemarin ada Covid-19 jadi terkendala maka tidak ada kegiatan. Tahun ini nanti pada 29 April, ada hari tari dunia.

Kita akan menyelenggarakan event untuk perayaan hari tari dunia, nanti sanggar sekolah dan umum akan menari di sebuah tempat, masih dalam survei, itu ada tari masal untuk merayakan hari tari dunia," katanya.

