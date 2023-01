JADWAL Pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol Minggu Ini Lengkap Link Live Streaming

Jadwal pertandingan Liga Inggris hari ini Manchester City Vs Arsenal, lengkap link live streming liga inggris, liga italia, liga spanyol

BANGKAPOS.COM, - Penggemar sepakbola menantikan jadwal pertandingan liga di eropa dan di tanah akhir pekan ini.

Mulai Sabtu (27/1/2023) hingga Minggu (29/1/2023) ada beberapa pertandingan yang digelar.

Dari Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Bundesliga Jerman hingga Liga 1 Indonesia.

Untuk Piala FA Inggris, laga yang dipastikan seru adalah antara Manchester City vs Arsenal dan Southampton vs Blackpool.

Pertandingan runner up vs pemuncak liga inggris di Piala FA tentunya sangat dinantikan para penggemar kedua tim.

Keduanya adu gengsi dengan berebut tiket maju ke putaran ke 5 piala FA.

Di pertandingan Liga Italia, ada tayangan 3 pertandingan yang disiarkan secara langsung.

Jadwal pertandingan liga italia malam ini yakni Empoli vs Torino, Bologna vs Spezia dan Lecce vs Salernitana.

Ada juga jadwal pertandingan liga Spanyol, dan liga 1 Indonesia.

Berikut jadwal pertandingan sepakbola minggu ini, lengkap dengan link live streaming disematkan di akhir artikel:

Piala FA

Sabtu, 28 Januari

03.00 WIB - Manchester City vs Arsenal

22:00 WIB - Southampton vs Blackpool