Bakal Tayang Live Streaming pada 1 Februari 2023, Sinopsis Film Black Panther : Wakanda Forever

BANGKAPOS.COM - Film Marvels Studios' Black Panther : Wakanda Forever akan mulai tayang dalam waktu dekat.

treaming film Marvel Studios’ Black Panther: # WakandaForever mulai 1 Februari 2023.

Sekuel Ryan Coogler untuk blockbuster Marvel ditaburi dengan kesedihan sebagai penghormatan kepada mendiang Chadwick Boseman, sementara Pamela Anderson dengan jujur ​​menceritakan kisahnya



Kematian Chadwick Boseman dapat membayar sekuel ini , tetapi sutradara Ryan Coogler telah memberanikan diri dengan menjadikan kesedihan sebagai kekuatan pendorong dari sebuah film yang berada di antara kesedihan dan kemegahan.

Itu menampilkan yang terbaik dari Angela Bassett, sebagai ibu almarhum T'Challa, Ramonda, dan Letitia Wright, sebagai saudara perempuannya yang bermasalah, Shuri, tetapi para penjahatlah yang memberikan kisah itu.

Talokanil adalah manusia super ras Maya di bawah air yang juga memiliki vibranium – logam yang memberi Wakanda keunggulannya – dan sejarah melawan penindasan.

Alam akuatik mereka diwujudkan dengan mewah, desain Mesoamerikanya melengkapi citra Afrika yang membuat sudut MCU ini begitu khas.

Rabu 1 Februari, Disney+.

film berkelas dunia, Academy Awards (Oscar 2023), akan digelar pada Maret mendatang. Jelang penobatan, kategori penghargaan baru saja dirilis lengkap dengan daftar nominasinya. Dalam daftar tersebut, Black Panther: Wakanda Forever terlihat mengisi lima kategori.

Berdasarkan unggahan yang dibagikan di akun Instagram Marvel Studios, Wakanda Forever menjadi nominasi untuk Best Supporting Actress, Best Costume Design, Best Original Song, Best Visual Effect, dan Best Make Up & Haistyling.

Meski tidak mendapuk Best Picture, namun Best Supporting Actress atau Aktris Pendukung Terbaik termasuk pencapaian besar bagi Angela Bassett. Dia berpean sebagai Rato Ramonda dan untuk pertama kalinya memecahkan rekor film MCU yang tidak pernah menerima nominasi Academy Awards dari segi akting.

Sebelumnya, Basset berhasil mengalahkan Kelly Condon (Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once), Dolly de Leon (Triangle of Sadness), dan Carey Mulligan (She Said) untuk penghargaan Aktris Pendukung Terbaik di Golden Globes 2023.

Itu adalah pertama kalinya seorang aktor/aktris MCU diakui atas penampilan mereka oleh badan pemberi penghargaan utama. Tidak diragukan lagi, Bassett kemungkinan besar akan memenangkan dan membawa pulang piala Oscar pada Maret mendatang.

Selain Basset, nama lainnya di balik nominasi yang diterima oleh Wakanda Forever adalah Ruth Carter. Dia adalah desainer kostim yang telah melalang buana di dunia per filman dan pertelevisian. Karyanya di Black Panther 2 masuk dalam nominasi Desain Kostum Terbaik Oscar 2023. (*)