Bocoran Sinopsis Film Serial Mendua Episode Terakhir: Akhir Cerita Sekar, Ivan, dan Bella

BANGKAPOS.COM- Film Serial Mendua akan memasuki episode 8 yang merupakan babak final alias episode terakhir.

Serial yang tayang setiap pekan ini memang sukses mengurasi emosi penonton dan dengan jalan kisahnya.

Diketahui Mendua adalah drama The World of the Married (2020) yang mengadopsi serial Inggris populer berjudul Doctor Foster (2015).

Kini, serial yang dimainkan Chicco Jerikho, Adinia Wirasti dan Tatjana Saphira itu telah sampai di episode 7, yang tayang Sabtu (28/1/2023) kemarin.

Mengulas sedikit episode 7, Sekar diketahui membocorkan perselingkuhan antara Ivan dan Bella di hari perayaan pernikahan orang tua Bella.

Tentu saja, Ivan maupun Bella sontak terkejut dengan aksi yang dilakukan Sekar.

Terlebih Ivan yang tak menyangka Sekar akan mengumbar aib rumah tangganya di hadapan banyak orang.

Sekar pun sudah membulatkan tekat untuk segera bercerai dari Ivan.

Namun Ivan tak mau bercerai dari Sekar, dia ingin tetap bersama Sekar.

Tetapi, Ivan juga tak mau melepaskan Bella begitu saja.

Kemarahan Sekar yang sudah diubun-ubun membuatnya mengusir Ivan dari rumah.

Tak cuma itu, Sekar juga ingin agar hak asuh anak mereka, Dennis jatuh ke tangannya.

Demi mengambil simpati Dennis, Sekar mendadak memberikan perhatian kepada Dennis.

Dia sengaja memfitnah Ivan seolah telah melakukan KDRT kepadanya demi Dennis menjauhi sang ayah.