Siap-siap ARMY, Film BTS: Yet to Come in Cinemas Segera Tayang di Bioskop, Segini Harga Tiketnya

BANGKAPOS.COM - Siap-siap ARMY, BTS Yet to Come in Cinemas akan segera tayang di bioskop pada 1 Februari 2023

Film tersebut dirilis ke 110 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Meksiko.

Film ini menampilkan konser BTS: Yet To Come yang telah digelar pada 15 Oktober 2022 di di Busan Asian Main Stadium, Busan, Korea.

Pemutaran BTS :Yet to Come in Cinemas ini bakal hadir dengan berbagai format, mulai dari 2D, 4DX, dan ScreenX.

Bagi yang membeli tiket nonton BTS: Yet to Come in Cinemas ini bakal dapat limited merchandise.

Sementara, untuk harga tiket BTS: Yet to Come in Cinemas berbeda-beda tiap kota.

Untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Bali tiket dijual dengan harga Rp 250.000 untuk nonton dalam format 2D.

Lalu, harga Rp 280.000 untuk nonton dalam format 4DX atau ScreenX.

Sementara di kota lain di luar dari kota yang di atas tiket dijual dengan harga Rp 200.000 untuk nonton format regula 2D dan Rp 250.000 untuk nonton dalam format 4DX/ScreenX.

Pembayaran dan pembelian tiket bisa dilakukan lewat aplikasi ticketing partner berikut:

- BCA Mobile

- GoTix

- Traveloka

- Shopee