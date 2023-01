Dua Hari Kapal  Roro Tidak Masuk Pelabuhan Tanjungkalian, DKUP Bangka Barat Pastikan Stok Aman

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DKUP) Kabupaten Bangka Barat, menyebut stok sembilan bahan pokok (Sembako) masih aman di wilayahnya.

Kendati kapal Ferry atau Roro tidak bisa masuk ke Pelabuhan Tanjungkalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, lantaran ditutup pelayaran akibat cuaca ekstrem, sejak Minggu (29/1/2023) kemarin.

"Stok sembako saat ini masih aman, meskipun dua hari kemarin kapal dari Palembang tidak masuk karena Pelabuhan Tanjungkalian karena ditutup akibat cuaca buruk," kata Kepala DKUP Bangka Barat, Aidi dikonfirmasi via telepon, Selasa (31/1/2023).

Lebih lanjut, Aidi menyebutkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kekosongan sembako. Sebab, mulai Selasa (31/1/2023) atau hari ini kapal tersebut sudah bisa belayar kembali.

"Masyarakat jangan khawatir, kalau pun ada yang kosong nanti kami sampaikan. Tapi hari ini kapal sudah berangkat lagi karena pelabuhan sudah dibuka," ungkapnya.

Ia berharap ke depannya tidak ada stok yang kosong, ia juga memastikan saat ini stok masih cukup untuk satu bulan ke depan, dengan harap cuaca ke depannya tetap bersahabat agar kapal kembali normal lagi.

Sementara itu harga di pasar masih terbilang stabil atau tidak ada kenaikan sama sekali. Kalaupun ada masih bisa terjangkau oleh masyarakat.

"Harga masih stabil tidak ada naik. Kalaupun ada masih terjangkau oleh masyarakat dalam artian masih normal," ujarnya.

Berdasarkan data harga beberapa komoditas di antaranya, bawang merah lokal harga rata-rata Rp 49.444 per kilogram (kg), Impor harga Rp 30.267 per kg, bawang putih Rp 27.278 per kg.

Selain itu, harga cabe merah rata-rata Rp 48.889 per kg, Cabe Hijau Rp 34.333 per kg, Cabe Rawit Merah Rp 66.111 per kg, dan Cabe Rawit Hijau Rp 55.000 per kg.

Sedangkan untuk harga beras, di pasar dengan rata-rata harganya Beras Super 118 Rp 13.128 per kg , beras 118 Rp 12.617, RM Rp 12.683 per kg, Gareng Rp 12.125 per kg, dan beras lokal (Bulog/Medium) Rp 10.625 per kg.

Kalau harga minyak goreng, Bimoli Botol Rp 16.000 per liter, Fortune Rp 16.611 per liter, Minyak KITA Rp 15.200 per liter, dan Minyak Curah Rp 14.000 per liter. (Bangkapos.com/Yuranda)