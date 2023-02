PREDIKSI SKOR Manchester United Vs Nottingham Forest, Head to Head, Link Live Streaming Carabao Cup

PREDIKSI SKOR Manchester United Vs Nottingham Forest, Head to Head, Berita Tim, Link Live Streaming

BANGKAPOS.COM - Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest dalam lanjutan leg 2 Semifinal Carabao Cup EFL 2023. Pada leg pertama, Manchester United menang tiga gol tanpa balas.

Artikel ini berisi informasi pertandingan, prediksi skor, berita tim, head to head (H2H), line up dan link live streaming Manchester United Vs Nottingham Forest pada, Kamis (2/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Nottingham Forest akan berusaha untuk melakukan comeback yang mustahil ketika mereka melakukan perjalanan untuk bertemu Manchester United di leg kedua semifinal Piala EFL pada Rabu malam.

Setan Merah memiliki satu kaki di final berkat kemenangan dominan 3-0 di City Ground pekan lalu, dan baik Southampton atau Newcastle United akan menunggu pasukan Erik ten Hag di Wembley, dengan asumsi mereka dapat menghindari keruntuhan yang menghancurkan di sini.

Manchester United menginjakkan satu kaki di final Piala Carabao berkat kemenangan tandang 3-0 di Nottingham Forest pekan lalu.

Pasukan Erik ten Hag memastikan perjalanan yang aman ke Wembley untuk final bulan depan dengan penampilan meyakinkan di City Ground dan mampu beristirahat selama pertandingan kandang hari Rabu di Old Trafford.

Berita Tim Manchester United Vs Nottingham Forest

Gelandang kunci Christian Eriksen meninggalkan stadion dengan kruk setelah menderita cedera pergelangan kaki, dan lynchpin Denmark kini telah absen setidaknya selama tiga bulan.

Eriksen bergabung dengan Donny van de Beek , Axel Tuanzebe , Scott McTominay dan Diogo Dalot di sela-sela, dan Luke Shaw juga perlu dinilai karena sakit, tetapi Ten Hag telah mengonfirmasi bahwa Anthony Martial dan Jadon Sancho sama-sama dapat kembali ke skuad di sini.

Di tengah potensi transfer menit-menit terakhir untuk pengganti Eriksen, Fred dapat berharap untuk mengisi lubang di ruang mesin untuk saat ini, dan Ten Hag juga dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan starter kepada orang-orang seperti Anthony Elanga dan Alejandro Garnacho . bantal tiga gol sisi yang nyaman.

Dengan cara yang sangat mirip dengan Eriksen, penyerang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White juga meninggalkan lapangan karena masalah pergelangan kaki saat kalah di leg pertama dari Man United, dan mantan pemain Wolverhampton Wanderers itu harus absen dari pertandingan ini.

Ruang perawatan Hutan yang ditempati dengan baik juga menampung Moussa Niakhate , Giulian Biancone , Taiwo Awoniyi , Cheikhou Kouyate , Omar Richards dan Dean Henderson , yang terakhir tidak akan bisa menghadapi klub induknya.

Sebuah tempat telah dibuka untuk mantan penyerang Man United Jesse Lingard atau Emmanuel Dennis untuk menjadi starter bagi tim tamu dengan absennya Gibbs-White, sementara status Ryan Yates masih belum jelas setelah ia melewatkan leg pertama karena sakit - hal yang sama berlaku untuk Jack Colback .

Prediksi Susunan Pemain Manchester United Vs Nottingham Forest

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Fred; Elanga, Fernandes, Garnacho; Weghorst

Nottingham Forest: Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Mangala, Danilo, Freuler; Scarpa; Johnson, Dennis

Head to Head Manchester United Vs Nottingham Forest